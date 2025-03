Rodar bajo el temporal y en un barrio afectado por la dana: los retos de la comedia 'Morir no siempre sale bien'

La directora Claudia Pinto y el reparto de 'Morir no siempre sale bien' durante el rodaje en el Puerto de València.

La directora Claudia Pinto apuesta por una comedia negra para su nueva película

Rodar bajo el temporal de lluvias que ha azotado València en estas últimas semanas y en uno de los barrios más afectados por la dana, el Parque Alcosa de Alfafar: estos han sido algunos de los retos a los que la directora de cine Claudia Pinto se ha tenido que enfrentar en su nueva película 'Morir no siempre sale bien', su primera comedia.

Así lo ha indicado la ganadora del Goya a Mejor Documental por 'Mientras seas tú' este martes durante el rodaje de la cinta en la que apuesta por primera vez por una comedia negra y que cuenta con guion de Luis Moreno y de la propia directora sobre una idea original de su compañero.

Según explica la realizadora, la cinta narra la historia de unos personajes que buscan su felicidad "trapicheando como pueden". Un relato humano que trata las diferencias sociales desde un humor "inteligente y empático, entrando en asuntos como las herencias familiares y esas ataduras o trampolines que nos vienen de fábrica".

"Desde que leí el guion por primera vez lo que más me atrajo es que me divertí mucho y a la vez pude leer entre líneas. Encontré una historia que me atrapó desde la superficie y también desde el fondo. Vi enseguida una historia de espejos entre dos familias opuestas, obreros y poderosos, que terminan complementándose y que dan como resultado un contundente retrato de nuestra sociedad actual con sus miserias y sus bondades", ha resaltado.

La película lleva cuatro semanas rodándose en la ciudad de València y ha contado también con localizaciones en Alicante y en el Parque Alcosa de Alfafar, uno de los barrios más afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

Según ha indicado Claudia Pinto, la decisión de rodar en este emplazamiento se tomó antes de que ocurriera la riada porque les parecía una comunidad "muy interesante" con aspecto de "barrio obrero" y de "dignidad" y que decidieron mantenerlo porque era un modo de poner en el mapa el Parque Alcosa como "un buen escenario de rodaje".

"EXPERIENCIA MUY GRATIFICANTE"

"Hemos rodado ahí súper a gusto y, en ese sentido, estamos muy contentos y los vecinos se han portado con nosotros muy bien: ibas escuchando muchas historias mientras ibas rodando, de las cosas que le habían pasado, un montón de pancartas colocadas allí (...) También había gente que decía menos mal que habéis venido aquí a rodar y que les daba un poco de alegría también. Así que ha sido una experiencia muy gratificante", ha aseverado.

Asimismo, la directora ha asegurado que estas primeras tres semanas de rodaje han sido "muy intensas" ya que la película está ambientada en verano y "no paraba de llover".

Para el resto de los actores que este martes rodaban en el Puerto de València, el mal tiempo ha sido uno de los 'handicaps' que les ha acompañado durante todo este proceso de grabación. Tanto es así que han llegado a rodar escenas veraniegas en una piscina con el agua a cuatro grados de temperatura.

"He tenido que luchar mucho contra el frío que estaba sintiendo todo el rato. Hay un momento en el que estoy en bañador y mi objetivo era no tiritar en el plano", ha asegurado la actriz Paula Muñoz al tiempo que ha reconocido que, a pesar del mal tiempo, el rodaje ha ido "muy bien".

Según ha explicado Muñoz, ella interpreta en el film a Meli, la hermana mayor de la familia un personaje "con mucha determinación, que es muy ambiciosa, que tiene una moralidad un poco ambigua" que cuando fallece su padre, asume su rol dentro de la familia.

"Siempre ha sido el ojito derecho del padre. Y digamos que la madre y el hermano están un poco más anulados y ella asume un poco el rol de tomar todas las decisiones que ocurren en esta historia", ha indicado.

"DOS UNIVERSOS QUE ACABAN CONFLUYENDO"

En cuanto al guion, la actriz ha apuntado que cuando lo leyó le pareció "muy interesante" porque se trata de una comedia negra que a la vez habla de "la diferencia de clases" y hay "un drama social" que, su juicio, "está contado con un humor inteligente, pero con un fondo que no se queda en una comedia vacía sin más, sino que al final está haciendo un retrato de dos universos que acaban confluyendo por historias varias".

Asimismo, ha señalado que esta era la segunda vez que estaba bajo la dirección de Claudia Pinto, ya que coincidieron también en la serie L'Alqueria Blanca y ha afirmado que trabajar con ella desde otro "código" diferente ha sido un "descubrimiento".

Por parte de Juan Carlos Vellido, quien forma parte de la familia obrera, ha explicado estos personajes se ven atravesados por la pérdida de su vivienda, un "gran drama social" que les aboca a una serie de circunstancias que se desarrollan durante la película.

"Somos una familia formada por cinco elementos que nos vamos a quedar en la calle. No hay mayor drama que eso, ¿no? O sea, una familia que acaba de perder el trabajo y que se encuentra en una situación muy lamentable y muy límite. Entonces, la manera de abordar una comedia que tiene esos puntos de partida y esos giros no puede ser otra que la de trabajar lo que es el drama. Porque la comedia al final aparece en estas situaciones. Y, sin duda, en este guión están las situaciones que se plantean a partir de ese drama donde surge la parte más cómica de todo", ha subrayado el actor.

La película está protagonizada por Tamara Casellas (Nos vemos en otra vida), Ana Wagener (Te estoy amando locamente), Juan Carlos Vellido (Bajo terapia) y Pau Durà (Pájaros) junto a Carmen Arrufat (La inocencia), Paula Muñoz (Eres tú), Daniel Pérez Prada (El pueblo), Raúl Prieto (Antidisturbios), Roberto Hoyo (Dieciocho) y Jorge Motos (El aspirante).

Es una coproducción entre Voramar Films y Tornasol Media que cuenta con la participación de RTVE, Movistar+ y À Punt Media y con las ayudas del Institut Valencià de Cultura y el ICAA del Ministerio de Cultura, así como con la financiación del ICO.