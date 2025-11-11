Rodolf Sirera, Premio de Honor del Audiovisual 2026: "Hay talento valenciano pero hay que apoyarlo"

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y guionista Rodolf Sirera (1948) ha sido galardonado con el Premio de Honor del Audiovisual Valenciano 2026. El autor, que cuenta con 35 años de carrera, recogerá este reconocimiento el próximo viernes en la octava edición de los Premios Lola Gaos, que se celebran en el ADDA de Alicante y que volverán a contar con la retransmisión de À Punt.

Así lo ha dado a conocer este martes la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), Teresa Cebrián, durante el encuentro de los nominados celebrado en los cines ABC Park de València, donde ha puesto en relieve la importancia de los galardones como "punto de encuentro" donde "hacer comunidad y reivindicar el trabajo creativo que sostiene al sector".

Asimismo, ha destacado que el origen de cualquier obra es la escritura y, por ello, ha reivindicado que "sin guion no hay relato" y "sin palabra no hay emoción" para anunciar el premio de honor, que en esta edición, reconocerá la trayectoria de Sirera.

Sobre su figura, ha destacado la profundidad y coherencia de su recorrido creativo: "Es una de las voces más lúcidas y coherentes de nuestra cultura. Su obra ha enriquecido nuestro imaginario y ha construido identidad desde la palabra, la memoria y la verdad de los personajes".

"Reconocer a Rodolf Sirera es también reivindicar la importancia de la escritura, del pensamiento y de la mirada que da sentido a todo lo que después vemos en la pantalla. Es un homenaje a un maestro que ha abierto caminos y que continúa inspirando a nuevas generaciones de creadores y creadoras. Es un creador clave para entender nuestro sector", ha incidido.

"MOMENTO DE LAS NUEVAS GENERACIONES"

Por su parte, el dramaturgo valenciano, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que para él fue una noticia "sorprendente" conocer que iba a recibir este reconocimiento y que lo siente como una forma "muy emocionante" de "despedirse de la profesión", ya que, después de 35 años de trayectoria, considera que "han cambiado mucho las cosas" y que, en este momento, "el panorama a nivel profesional está suficientemente lleno de gente para que la gente mayor nos retiremos".

Sobre esta cuestión ha reflexionado Sirera durante el acto y ha señalado que hace cuatro años, sin saberlo, escribió lo que sería su último guion, el último capítulo de 'Herederos de la tierra', una serie en la que participó.

"No era consciente de que era la última cosa que escribiría para la pantalla pero de alguna manera estoy contento porque en ese momento me di cuenta de que mi tiempo había pasado", ha afirmado el guionista, al tiempo que ha sostenido que ahora el turno de "las nuevas generaciones de escritores, de dramaturgos, de gente dirigida a los escenarios y a la pantalla".

Y, ha agregado: "Esta gente tiene muchísimas cosas que decir y hay maravillosos guionistas que son los que tienen que mantener vivo el audiovisual valenciano a pesar de las dificultades que tienen y que continuarán teniendo porque somos un país pequeño, complicado y, a veces, un poco ingrato".

Respecto al estado del cine valenciano, en declaraciones a Europa Press, ha ahondado en que vivimos en un país "complicado" porque "normalmente ponemos en marcha las cosas, después las paramos, las echamos hacia atrás y volvemos a avanzar" aunque cree que "estamos en un momento en que, si no se desvía la línea, yo creo que se pueden hacer cosas grandes".

"Esta es una comunidad pequeña que para obtener un lugar en el panorama es complicado, pero si mantenemos la constancia, yo creo que se pueden hacer cosas buenas porque hay gente con talento", ha destacado y ha añadido: "Ahora lo que falta, lo que es importante, es que, de alguna manera, los que tienen que apoyarlo, lo apoyen y no hacer la típica historia de volver a comenzar, que es muy valenciana".

"DAR UN EMPUJÓN Y VISIBILIDAD"

Entre las películas que acumulan más nominaciones a los Premios Lola Gaos se encuentran, 'Una quinta portuguesa' dirigida por Avelina Prat y 'Pequeños calvarios', que cuenta con la dirección de Javier Polo.

La directora de 'Una quinta portuguesa', la cinta a la que más galardones aspira, un total de once, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que se siente "muy contenta" por todas las nominaciones que acumula su película.

"Es una alegría que el trabajo se te reconozca en tu lugar y que los compañeros con los que hemos trabajado en un montón de cosas, que nos conocemos desde hace un montón de años, pues que les guste lo que haces y lo apoyen", ha resaltado.

Preguntada por la recepción que la película ha recibido en otros certámenes y festivales nacionales, Prat ha señalado que estos reconocimientos "motivan mucho" y cree que "el principal papel de los premios es un poco dar un empujón y un poquito de visibilidad a las películas y que, básicamente, te permitan poder hacer la siguiente".

En el caso de 'Pequeños calvarios', la cinta cuenta con diez nominaciones y competirá con 'Una quinta portuguesa' en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Actor Protagonista, entre otras.

Su director, ha señalado que se siente "muy ilusionado" por haber recibido todo este apoyo por parte del sector valenciano ya que se trata de su primera película de ficción que coincide con "un año muy complicado porque había 17 películas candidatas y creo que es histórico en los premios de la Comunitat Valenciana".

"Nunca sabes en los premios lo que va a pasar pero que ha habido una cosecha de pelis muy buena, 'La quinta portuguesa', 'La buena letra', son grandes títulos que han tenido mucho recorrido", ha comentado Polo quien celebra que los creadores valencianos están haciendo cosas "muy chulas" y eso está "empujando" y "motivando".

"IR DE LA MANO PARA FAVORECER EL SECTOR"

Por otro lado, preguntada la directora de la AVAV por si À Punt retransmitirá los premios esta edición, Cebrián ha aplaudido que este año sí y los premios "vuelven a contar con el patrocinio del Institut Valencià de Cultura (IVC) y gran parte de instituciones alicantinas".

En este sentido, ha señalado que lo ocurrido en la anterior edición fue consecuencia de "una decisión unilateral que tomó un equipo de gobierno de una forma completamente legítima" aunque "no" les pareciera "lo más adecuado" y que, a partir de ese momento, han estado "constantemente dialogando" y "tendiendo la mano" y que, por el otro lado "también" se ha producido ese "acercamiento" porque "es muy importante apoyar esta academia".

"Recogemos a todos y todas los profesionales del audiovisual en nuestra comunidad y es importantísimo que estemos todos en sintonía y que todos vayamos juntos de la mano para favorecer a este sector tan importante", ha concluido.

SOBRE RODOLF SIRERA

Rodolf Sirera (València, 1948) es uno de los guionistas y dramaturgos valencianos más influyentes de las últimas décadas y una figura clave para entender la evolución del audiovisual y el teatro valenciano contemporáneo.

Licenciado en Historia por la Universitat de València, inició su trayectoria en los años sesenta vinculado al movimiento de teatro independiente y fue cofundador del grupo 'El Rogle', decisivo en el impulso del teatro en valenciano durante la Transición.

A partir de los años noventa, su talento narrativo se consolidó también en el ámbito audiovisual, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de guionistas. Su extraordinaria trayectoria en televisión incluye títulos emblemáticos como 'Temps de silenci', 'El Súper', 'Amar en tiempos revueltos', 'Amar es para siempre', 'La señora', 'Parany', 'La catedral del mar' o 'Los herederos de la tierra', entre muchas otras producciones.