Rodolfo Sancho protagonizará una charla en el Centre del Carme

Rodolfo Sancho - GVA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha programado un encuentro con el actor Rodolfo Sancho el próximo martes 10 de noviembre dentro del ciclo 'CCCClaves para el cine'.

Bajo el título 'El actor y los géneros cinematográficos', la charla será de acceso gratuito hasta completar aforo, tendrá lugar a las 18 horas y estará conducida por el cineasta Rafael Maluenda, director del ciclo, avanza Cultura de la Generalitat.

Durante la sesión, el protagonista de series como 'Isabel', 'El Ministerio del Tiempo', 'La Señora' o 'Entre tierras' compartirá su experiencia profesional y abordará las particularidades del trabajo actoral en géneros como el 'thriller', el drama histórico o la comedia.

Rodolfo Sancho es "uno de los actores más brillantes y populares de nuestro panorama cinematográfico, y sus series forman parte de nuestros clásicos más recientes", recuerda Maluenda.

Actualmente, el intérprete se encuentra inmerso en el rodaje de 'Casper', una miniserie policiaca para TVE, que se suma al reciente estreno de la segunda parte de 'Entre tierras' y 'Trazos ocultos', ambas producciones para la plataforma audiovisual AtresPlayer.

Rodolfo Sancho (Madrid, 1975) inició su carrera profesional a finales de los años noventa y ha desarrollado una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. En el ámbito cinematográfico ha trabajado con directores como Enrique Urbizu, Álex de la Iglesia, Mario Camus o Carlos Saura, en películas como 'No habrá paz para los malvados' (2012), 'Voces' (2020), 'Delfines de plata' (2023), 'La piel del tambor' (2022), 'La corona partida' (2016), 'La herencia Valdemar' (2010), 'El prado de las estrellas' (2007) y 'La noche de los girasoles' (2006).

En televisión ha protagonizado series tan célebres como 'Entre tierras' (2026), 'El Ministerio del Tiempo' (2015-2020), 'Mar de plástico' (2015-2016), 'Isabel' (2011-2014), 'La señora' (208-2010), 'Amar en tiempos revueltos' (2005-2006), 'MIR' (2007-2009), 'Lobos' (2006) o 'Al salir de clase' (1997-1999).

Rodolfo Sancho ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan los galardones obtenidos por su trabajo en la película 'Un paseo por el Borne' en certámenes como el Budapest Film Festival, el Kraken International Film Festival, Titan International Film Festival, o los New York Movie Awards. Además, su interpretación de Fernando el Católico en 'Isabel' le han valido distinciones como los Fotogramas de Plata al Mejor Actor (2014 y 2015) y los Premios Iris a la Mejor Interpretación Masculina en 2012 y 2013. En 2021 recibió el Premio del Saraqusta Film Festival, especializado en cine histórico. También cuenta con numerosas nominaciones, entre las que figura la de los Premios Feroz en 2017 por 'El Ministerio del Tiempo'.