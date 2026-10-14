El Roig Arena acogerá en Navidad el musical 'Estoy solo en casa', inspirado en el clásico de Macaulay Culkin

La Sala Auditorio Roig Arena acogerá el musical familiar "Estoy Solo en Casa" el 22 de diciembre - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala Auditorio Roig Arena acogerá el martes 22 de diciembre el musical familiar 'Estoy solo en casa', una divertida y original propuesta escénica inspirada en la icónica película que marcó a toda una generación en los años 90.

Producida por La Compañía de Row, el musical explora la historia de Kevin, un niño curioso y lleno de energía que, tras un inesperado descuido de su familia, se encuentra solo en casa, detalla el recinto multiusos de València.

Lo que comienza como una aventura de libertad pronto se convierte en una experiencia llena de desafíos y risas cuando dos ladrones deciden entrar en su hogar. Con creatividad, valentía y mucho ingenio, Kevin convierte su casa en un campo de batalla lleno de trampas sorprendentes que desatan situaciones cómicas.

Las entradas ya están a la venta en la web del Roig Arena.