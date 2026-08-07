Roig Arena estrena en noviembre un festival de house de más de 10 horas con Folamour, Dan Shake o The Basement - ROIG ARENA

VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Roig Arena acogerá el sábado 7 de noviembre House Arena, un nuevo festival dedicado a la música house que reunirá durante más de diez horas a destacados artistas internacionales y talento local. El cartel estará encabezado por Folamour y reunirá a Dan Shake, Demi Riquísimo, Marc Strap, Whatever Charles y The Basement Soundsystem.

El festival surge de la unión de dos de los proyectos más representativos de la escena electrónica valenciana: Elenco House, la fiesta de house que reúne varias veces al año a una comunidad de seguidores del género, y The Basement, colectivo valenciano responsable de iniciativas como Días de Campo y convertido en una de las plataformas más influyentes del panorama nacional de música electrónica. La colaboración entre ambos proyectos da lugar a un evento de gran formato que combina experiencia, identidad y una visión compartida de la cultura house.

El cartel estará encabezado por Folamour, que ofrecerá su primera actuación en València. El artista francés se ha consolidado como una de las grandes figuras internacionales del house gracias a unos sets donde el groove, el soul y la energía positiva son protagonistas, destacan desde el recinto multiusos.

Junto a él estarán Dan Shake y Demi Riquísimo, así como Marc Strap y Whatever Charles, que protagonizarán un exclusivo B2B de cierre para poner el broche final a más de diez horas ininterrumpidas de música.

El cartel se completa con The Basement Soundystem, colectivo que lleva más de 12 años impulsando la escena electrónica valenciana, y Derali, encargado de inaugurar el festival y reconocido por sus exitosas 'coffee parties' que se han convertido en una de las propuestas emergentes más destacadas de la ciudad.

House Arena nace como respuesta al gran momento que vive la música house tanto en València como a nivel internacional. Aunque el género nunca ha dejado de estar presente, en los últimos años ha experimentado un notable resurgimiento que ha recuperado la esencia y la energía de su época dorada, entre mediados de los años 90 y los 2000.

Con esta primera edición, House Arena aspira a consolidarse como la gran cita anual para los amantes de la música house en Valencia, reuniendo en un mismo espacio a artistas de referencia, talento local y una comunidad que continúa creciendo alrededor del género.

Las entradas para el festival saldrán a la venta el próximo viernes 14, a las 12 horas, en la web www.roigarena.com.