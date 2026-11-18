Archivo - Roig Arena, ganador al Mejor Proyecto de la primera edición de los Premios Estadios Summit - ROIG ARENA - Archivo

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA APRESS) -

El Roig Arena de València, diseñado por HOK y ERRE, se ha alzado con el galardón al Mejor Proyecto de Estadio o Infraestructura Deportiva en la primera edición de los Premios Estadios Summit 2026, celebrada en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El recinto ha sido elegido entre otros tres proyectos finalistas de referencia internacional: Adidas Arena, de Bollinger+Grohmann; José Alvalade 2.0, de Fenwick Iribarren Architects y Legends Global; y Claro Arena, el proyecto de modernización del estadio de Universidad Católica desarrollado por IDOM.

Roig Arena "representa una nueva generación de espacios multifuncionales, concebidos para acoger eventos deportivos, culturales y corporativos los 365 días del año", destacan responsables del recinto, que subrayan que, además de ofrecer nuevas experiencias, se busca "dinamizar la actividad económica, revitalizar el entorno urbano y convertirse en un nuevo punto de encuentro para la ciudad de València".

Como destacan los socios de ERRE, Jose Martí, Amparo Roig y M. Ángeles Ros, "este premio nos hace especial ilusión porque pone en valor nuestra manera de entender la profesión".

"Siempre hemos creído que la arquitectura va más allá del propio edificio: que tiene la capacidad de transformar lo que sucede a su alrededor y abrir nuevas oportunidades que contribuyan a la mejora de las ciudades", coinciden.

Por su parte, el director general de Roig Arena, Víctor Sendra, pone el foco en el trabajo conjunto que ha hecho posible el proyecto: "El éxito de Roig Arena es el resultado de un esfuerzo colectivo y de una apuesta por crear un recinto de referencia internacional. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido la experiencia del usuario, tanto desde la vertiente del entretenimiento deportivo como del resto de eventos que acogemos, siempre basado desde un modelo de gestión de Calidad Total", asevera.

TECNOLOGÍA, "CLAVE"

La tecnología, apuntan, es otro de los "elementos clave que sitúan a Roig Arena entre las infraestructuras deportivas y de entretenimiento más avanzadas de Europa".

Paül Mollà, el director de Tecnología y Operaciones de Roig Arena, destaca su importancia en la experiencia del público: "La tecnología ha sido un pilar fundamental del proyecto desde su concepción. La fachada videoiluminada, la conectividad y los sistemas audiovisuales nos permiten ofrecer experiencias únicas, mientras que el análisis de datos nos ayuda a optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una experiencia cada vez mejor al público".