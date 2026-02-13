El Roig Arena se llenará en mayo de salsa, bachata y baladas románticas con el Mamacita Tour - ROIG ARENA

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Roig Arena de València acogerá el próximo viernes 8 de mayo el Mamacita Tour, un festival en el que los reconocidos cantautores Nino Segarra, Yan Collazo y Robert Castro unirán sus voces para celebrar los ritmos latinos más emblemáticos y recorrer los grandes éxitos de la salsa, la bachata y las baladas románticas.

Encabezará el cartel Nino Segarra, reconocido cantautor puertorriqueño-estadounidense con una trayectoria consolidada en la música tropical y romántica. Con clásicos que han trascendido décadas, su repertorio forma parte de la memoria colectiva de miles de seguidores en todo el mundo.

Le acompañarán Yan Collazo, cantante puertorriqueño de balada y salsa romántica, y Robert Castro, gran exponente de la bachata romántica. Las tres figuras, muy valoradas dentro de la música romántica latina, celebrarán las canciones que han marcado historias de amor, recuerdos familiares y momentos inolvidables.

El Mamacita Tour 2026 se plantea como "una experiencia pensada para celebrar la identidad latina en Europa y reforzar el vínculo con las raíces", destacan desde la promotora. Las entradas ya están a la venta en la web del recinto multiusos.