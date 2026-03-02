El Roig Arena monta un espectáculo gratuito de 350 drones para los días 13 y 14 de marzo - ROIG ARENA

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València ha programado un espectáculo gratuito de drones junto al recinto como preámbulo a los días grandes de Fallas. Serán tres pases que tendrán lugar los días 13 y 14 de marzo: uno en la noche del viernes 13, con inicio a las 00.15 horas, y dos el sábado 14 (el primero a las 19.30 horas y el segundo a las 23 horas).

En este show único de luces y drones, la fachada del recinto pasará a ser parte del espectáculo, integrándose en una coreografía aérea con 350 drones que los visitantes podrán disfrutar exclusivamente durante estas dos noches.

Los asistentes están convocados en la explanada situada en la calle Ángel Villena, ubicado junto al acceso principal al Roig Arena (acceso C2).