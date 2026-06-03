Roig Arena, nuevo miembro de la Asociación Hispanohablante de Arenas del Espectáculo

Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València ha ingresado como nuevo miembro de la Asociación Hispanohablante de Arenas del Espectáculo (AHAE), entidad que tiene el objetivo de unir a los principales recintos de espectáculos de habla hispana.

De esta manera, el recinto multiusos valenciano se une a Movistar Arena Buenos Aires (Argentina), Movistar Arena Bogotá (Colombia), Davi Arena (Colombia), Movistar Arena Madrid (España), Foro GNP Mérida (México), Auditorio GNP Puebla (México) y a Antel Arena (Uruguay) como miembro de la asociación.

AHAE se constituyó en octubre de 2025 con el objetivo de unir los principales arenas de ciudades y países de habla hispana, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimiento y la creación de oportunidades conjuntas.

La asociación se trata de un vehículo facilitador para promotores y artistas, simplificando la planificación de giras a través de territorios conectados por una lengua y una cultura comunes.

En este sentido, la AHAE cuenta también con el objetivo de potenciar la visibilidad de la cultura hispanohablante en el mundo del espectáculo.