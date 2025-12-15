El Roig Arena rendirá tributo al 'Rey del Pop' con el espectáculo 'This is Michael'

El espectáculo 'This is Michael', que repasa la discografía de Michael Jackson, llegará al Auditorio Roig Arena de València el 26 de junio. - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'This is Michael', que repasa la discografía de Michael Jackson, llegará al Auditorio Roig Arena de València el 26 de junio.

El artista Lenny Jay se meterá en la piel del llamada 'Rey del Pop' en un show que "ha conquistado a miles de personas y en el que participan una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos", destaca la organización en un comunicado.

Lenny Jay comenzó a rendir tributo al artista en 2009, a raíz de su fallecimiento, y fue escogido por la familia Jackson para protagonizar este show.

Jay logra una interpretación muy fidedigna de la voz y los movimientos de Jackson que, combinado con una gran producción y la colaboración de Jennifer Batten --guitarrista que acompañó a Michael Jackson desde el tour 'Bad' hasta la gira 'History', la última del Rey del Pop--, lo convierten en una oportunidad única para revivir los espectáculos de uno de los artistas más influyentes de la historia de la música.

Las entradas para el espectáculo This is Michael salen a la venta el miércoles 17 de diciembre, a las 12h, en la web www.roigarena.com.