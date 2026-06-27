El Roig Arena se rinde al Rey del Pop y revive el legado de sus grandes éxitos con 'This is Michael'

'This Is Michael' En El Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Roig Arena se rindió este viernes al Rey de Pop y revivió el legado de sus grandes éxitos con 'This is Michael', una de las grandes citas musicales de la temporada en la sala de València, que puso en escena el espectáculo internacional de homenaje a Michael Jackson, con el el cartel de entradas agotadas y un aforo completo de 2.000 espectadores.

El artista Lenny Jay lideró un ambicioso montaje que revivió con "precisión milimétrica" el legado sonoro y visual del Rey del Pop. El concierto arrancó con la potencia de 'Jam', un corte que marcó el pulso de un público "entregado" desde los primeros compases del evento, según ha señalado la sala en un comunicado.

La primera mitad del espectáculo combinó la faceta "más reivindicativa" de Jackson, con interpretaciones de 'They Don't Care About Us', junto a clásicos de su etapa funk y disco como 'Wanna Be Starting Something' y 'Don't Stop Til You Get Enough'.

La nostalgia también entró en escena a través de un compacto bloque dedicado a los Jackson 5, que precedió a los momentos "más íntimos" de la noche protagonizados por la solemnidad de 'Will You Be There' y el doblete baladístico compuesto por 'Human Nature' y 'You Are Not Alone'. Uno de los puntos álgidos de la noche llegó con la fusión en escena de 'Smooth Criminal' y 'Dangerous', donde Lenny Jay y su cuerpo de baile replicaron "con exactitud" los "icónicos" e "imposibles" movimientos de gravedad que "inmortalizaron" al artista estadounidense.

La intensidad siguió con piezas de gran exigencia rítmica como 'Working Day and Night', 'The Way You Make Me Feel' y la emblemática 'Bad'. En el bloque de cierre, el espectáculo potenció su carga visual y su mensaje con himnos como 'Black or White' y 'We Are the World', que fueron la antesala de la espectacularidad de 'Earth Song' y del despliegue teatral de 'Thriller', que en esta gira se entrelaza de forma inédita con los ritmos oscuros de 'Threatened'.

El concierto reservó su momento cumbre para el desenlace: Lenny Jay ejecutó el célebre 'Moonwalk', durante la interpretación de 'Billie Jean'. La banda regresó al escenario de la sala Auditorio para poner el broche de oro con la fuerza rockera de 'Beat It'. El show 'This is Michael' volverá a la sala Auditorio Roig Arena el 5 de noviembre.