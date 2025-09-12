El Roig Arena suma nuevos rostros internacionales a su cartel: Ed Sheeran y el grupo Suede

Archivo - El cantant Ed Sheeran durant el seu concert en el Riyadh Air Metropolitano, el 30 de maig del 2025, a Madrid (Espanya). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de València, subirá a su escenario las actuaciones del artista Ed Sheeran este próximo 7 de noviembre como estrella invitada a LOS 40 Music Awards Santander 2025 mientras que el 24 de marzo de 2026 será el turno de la banda británica Suede.

El artista británico Ed Sheeran será el 7 de noviembre estrella invitada a LOS 40 Music Awards Santander 2025 tal y como ha desvelado este viernes la emisora y ha informado en un comunicado.

La gala, que agotó las miles de entradas disponibles en 90 minutos, reunirá en València a grandes estrellas del panorama nacional e internacional, cuyos nombres se irán desvelando en las próximas semanas.

La confirmación de Ed Sheeran coincide con el lanzamiento este mismo viernes de 'Play', su nuevo disco que incluye hits como 'Azizam', 'Old Phone' o 'Sapphire'.

Tras consagrarse como uno de los artistas más exitosos a nivel mundial durante la última década, el británico regresa con un álbum que, según sus propias palabras, "es una auténtica montaña rusa de emociones de principio a fin; encapsula todo lo que me encanta de la música y su diversión, pero también mi situación vital como ser humano, como pareja y como padre".

Esta será la segunda visita de Ed Sheeran a España en 2025, que arrasó este verano ante las más de 120.000 personas que abarrotaron el Riyadh Air Metropolitano durante dos noches.

A lo largo de las próximas semanas, LOS40 anunciará el resto del cartel de LOS40 Music Awards Santander 2025, en el que ya figuran artistas de la talla de Aitana, Dani Fernández o Valeria Castro.

SUEDE VISITARÁ EL RECINTO EL 24 DE MARZO

Asimismo, la banda británica Suede presentará su nuevo álbum 'Antidepressants' el 24 de marzo en el Auditorio Roig Arena. El grupo llegará a España para hacer sonar su música después de recorrer Reino Unido.

'Antidepressants', publicado el pasado 5 de septiembre, cuenta con 11 temas en los que el grupo "explora las tensiones de la vida moderna", según ha informado el Roig Arena en un comunicado.

Apenas una semana después de su publicación, el décimo trabajo de Suede ya ha recibido "muy buenas críticas". Con la publicación de 'Autofiction' en 2022, el grupo consiguió su posición más alta en las listas de ventas tras 20 años de trayectoria.

Esta pasión y vitalidad que caracteriza al grupo es lo que ha impulsado el sonido de su décimo álbum. El single más reciente, 'Dance With The Europeans', lanzado hace unas semanas, "captura el poder de unificar y compartir la vida", como canta el vocalista del grupo Brett Anderson. La idea de este tema se gestó, precisamente, en un concierto en España, en el que Anderson tuvo una conexión muy especial con su público.

"Pensé en la frase 'Dancing With The Europeans'. Hay algo en esa palabra, 'europeos', que me encanta. La frase resumía la experiencia de buscar conexión dentro de un mundo de desconectados. Esa sensación de: ¿dónde encontramos esos vínculos con nuestros semejantes? Ese concierto en España derribó esas barreras, que nos quieren imponer", ha explicado el cantante.

Las entradas para el concierto de Suede en Roig Arena salen a la venta el próximo viernes, 19 de septiembre, a las 10.00 horas en www.roigarena.es.