Rosa Montero y Paco Roca inauguran en La Nau la programación de las Aules de Narratives y de Còmic de la UV

Paco Roca - UV

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acogerá la próxima semana los encuentros con la escritora Rosa Montero y el historietista e ilustrador Paco Roca, dos citas que inaugurarán la programación del Aula de Narratives y del Aula de Còmic de la UV, respectivamente.

Montero participará el lunes 28, a las 19 horas en el Paraninfo, en un coloquio literario con motivo de la publicación de su nueva novela, 'Un día en la vida de Clarita', mientras Roca protagonizará el martes 29, a la misma hora en el Aula Magna, el encuentro 'Las separaciones de Paco Roca'.

Desde La Nau destacan que la presencia de Rosa Montero en València ha generado gran expectación. Premio Nacional de las Letras Españolas, la autora ha desarrollado una extensa trayectoria literaria y periodística, con una obra traducida a una treintena de idiomas.

'Un día en la vida de Clarita' sigue a una mujer que ha pasado tres décadas trabajando en un banco y que se enfrenta a su último día antes de la jubilación. Acostumbrada a pasar inadvertida y a ocupar poco espacio, Clarita afronta ese momento con la incertidumbre de quien no sabe qué encontrará al otro lado de una vida marcada por la rutina. Sin embargo, un acontecimiento inesperado altera por completo una jornada que parecía destinada a transcurrir como cualquier otra.

Rosa Montero será presentada por la responsable del Aula de Narratives de la UV, la catedrática Cristina García Pascual. La entrada es libre con inscripción, detallan desde la institución académica.

Al día siguiente será el turno de Paco Roca, que participará en el encuentro 'Las separaciones de Paco Roca' junto con el responsable del Aula de Còmic, el profesor Álvaro Pons.

En el encuentro, Roca realizará un recorrido por sus trabajos a través de lo que ha supuesto separarse de cada una de sus creaciones, un tema que también aborda en su última novela, 'El viaje', de marcado carácter personal. La entrada al acto es libre hasta completar el aforo.

MANUEL JABOIS Y ALANA PORTERO EN OCTUBRE

Tras el coloquio con Rosa Montero, el Aula de Narratives de la UV continuará su programación de otoño con una serie de coloquios con autores y autoras, a las 19 horas, en La Nau.

En octubre participarán Manuel Jabois (13 de octubre), Antonio Montiel (22) y Alana S. Portero (27). Ya en noviembre, el día 13 habrá un encuentro literario entre Nacho Duato y Guadalupe Bohórques. La programación del Aula de Narratives de la UV de 2026 concluirá el 10 de diciembre con María Agúndez.