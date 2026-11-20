El espectáculo 'Faula'. - IVC

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) lleva la creatividad de Roser López Espinosa al Teatre Martín i Soler de València con el espectáculo 'Faula', que obtuvo en 2026 el Premio Max de las Artes Escénicas a Mejor elenco de danza.

El montaje, que se podrá ver el 21 y 22 de noviembre, fue también finalista a Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía y Mejor Bailarín en los Pemios Max 2026. Asimismo, estuvo nominada a Mejor Espectáculo de Danza 2025 en los XXVIII Premis de la Crítica de Catalunya y considerada entre las 3 mejores producciones de danza 2025 en España por la revista de danza Susy-Q.

La compañía define 'Faula' como "una celebración de lo extraordinario que hay en cada uno de nosotros". Y añade: "Dentro de cada mundo existen muchos mundos posibles. Y como en un juego de espejos, podemos vislumbrar los hilos que nos conectan y los vínculos que nos sostienen".

'Faula' es un nuevo capítulo en la exploración continua sobre el grupo y lo que podemos construir juntos, en relación con el cuerpo individual y los cuerpos colectivos, la interdependencia y la confianza mutua. Una invitación a la imaginación compartida y a dejarnos sorprender por la maravilla, donde los cuerpos se entrelazan en una amalgama de criaturas fabulosas.

El espectáculo dirigido por Roser López Espinosa está creado en colaboración con los ocho intérpretes: María Arronis, Nicholas Baffoni, Nora Baylach, Matilde Casini, Noé Ferey, Genaro Cibils, Patricia Hastewell, Anamaria Klajnscek.

El trabajo coreográfico de Roser López Espinosa combina una fuerte fisicalidad con la pasión por la precisión, la delicadeza, los elementos acrobáticos y el detalle. La colaboración y el trabajo en equipo van de la mano en un imaginario vital y lleno de juego, de poética refinada y un toque de humor

CLUB JOVE ESCÈNIC

Seis jóvenes del Club Jove Escènic asistirán el domingo a la representación del espectáculo 'Faula' en el marco de esta iniciativa impulsada conjuntamente por el Institut Valencià de Cultura y el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), que tiene como objetivo acercar las artes escénicas a los jóvenes y fomentar su participación activa en la vida cultural.

Esta propuesta pone en valor el compromiso de ambas instituciones con la creación de nuevos públicos y con el impulso de experiencias culturales que permitan a la juventud descubrir y disfrutar del teatro.

La iniciativa cuenta, además, con la mediación del IVC, que acompaña a los jóvenes espectadores y les proporciona herramientas para interpretar los espectáculos, compartir impresiones y desarrollar una mirada propia y crítica.

Además, dos jóvenes usuarios del Carnet Jove del IVAJ se han sumado al grupo de 14 personas que formaban parte de la Comunidad de Espectadores de Artes Escénicas del IVC.

Este grupo asiste también a las representaciones y otras actividades y profundiza en la creación artística de las mismas. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del teatro Rialto, de martes a viernes de 11 a 13 horas y de martes a domingo y festivos de 17 a 20 horas. También en las taquillas del Teatre Martín i Soler los días de función, dos horas antes de la misma y en la taquilla online del IVC.

Además, los próximos 23 y 24 de noviembre, en horario de 11:00 a 14:30 horas, la coreógrafa Roser López Espinosa impartirá en Espai LaGranja un taller intensivo dirigido a profesionales de la danza. Roser compartirá sus metodologías y herramientas de creación del montaje.

La propuesta invita a explorar un cuerpo articulado, ágil y potente tomando la movilidad de la columna vertebral como motor principal, combinando el uso funcional de la anatomía, prácticas de suelo con elementos acrobáticos sencillos, trabajo de pareja y mecánicas de grupo para fomentar la escucha, la colaboración y la poética física que caracterizan su sello coreográfico.