Rototom, el 'oasis' vacacional para familias: una semana de cultura, playa mediterránea y desconexión

1093347.1.260.149.20260605113017 Archivo - Rototom, el 'oasis' vacacional para familias - ANTONIO GARCIA GOMEZ/ROTOTOM - Archivo

El festival regresa a Benicàssim del 16 al 22 de agosto con su formato intergeneracional y precios adaptados a los menores de edad

BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 5 (EUROPA PRESS)-

El festival Rototom Sunsplash celebrará su 31ª edición en Benicàssim (Castellón) del 17 al 22 de agosto, convertido en destino estival, cuando planificar las vacaciones en familia suele ser un encaje de bolillos entre el descanso de los adultos y el ocio de los más pequeños.

El evento, que arrancará con una vibrante fiesta de bienvenida el día 16, emerge como una propuesta "rompedora". Lejos del concepto masificado de los festivales tradicionales, el certamen se levanta como una "ciudad efímera" y un oasis de libertad junto al mar Mediterráneo, diseñado para ser habitado con calma a través de una experiencia que trasciende la música y abraza la convivencia de múltiples generaciones, según ha informado la organización del festival.

La idiosincrasia del Rototom Sunsplash se define por su accesibilidad y comodidad. Concebido como un destino vacacional completo, el festival ofrece amplias zonas de acampada anexas al recinto de conciertos totalmente equipadas que favorecen el turismo de caravana y el alojamiento familiar a unos pasos de la playa.

El propio diseño del recinto, un espacio abierto y sin aglomeraciones, invita a explorar doce horas diarias de actividad ininterrumpida. A ello se suma una política de precios que asienta su compromiso familiar: los menores de 13 años disfrutan de acceso gratuito -con un pago simbólico de 10 euros destinados íntegramente a proyectos sociales- y los adolescentes -de 13 a 17 años- disponen de un descuento del 50 por ciento en sus entradas.

La programación de este 2026 refuerza este espíritu integrador con novedades estimulantes en sus áreas extramusicales. En el corazón familiar del recinto se encuentra Magicomundo, un entorno rodeado de naturaleza que este año estrena una sugerente 'Cuentoteca': un rincón de lectura y open mic donde las familias pueden intercambiar relatos y libros bajo la premisa de dejar un cuento y llevarse otro.

Además, el espacio debuta en colaboración con el Museo de las Ilusiones de Valencia, introduciendo instalaciones de ilusiones ópticas y juegos de lógica gigantes para resolver en equipo. Este universo se enriquecerá con las melodías nativas de la compañía viajera Pájaros al Viento y espectáculos teatrales diarios que van desde la historia interactiva del ska al reggae, hasta el humor de Al Otro Lado de la Parcela o de Ameba Teatre.

Cuando la infancia da paso a la adolescencia, el festival responde con la Teen Yard, un dinámico espacio enraizado en la cultura urbana y el movimiento. Las tardes vibrarán con la energía del parkour de la mano de R-Evolution School, el baloncesto inclusivo de Zineb Social Basket, talleres circenses y las dinámicas de la Fundación del Villarreal CF.

La creatividad juvenil se canalizará a través de murales colaborativos de grafiti, sesiones de breakdance y talleres de rap con conciencia social y antirracista. El plato fuerte del área llegará con la tercera edición de la 'Batalla de Promesas International Edition', un escaparate multicultural donde jóvenes artistas amateurs de toda Europa demostrarán su talento ante un jurado profesional.

RITMO, SABORES DEL MUNDO Y CIRCO BAJO LAS ESTRELLAS

La inmersión cultural se extiende con fuerza en Jamkunda, el espacio dedicado a la cultura afro que este año invita a toda la familia a saltar a la pista. Las sesiones de baile colectivo y workshops de ritmos africanos se convertirán en el punto de encuentro diario para avivar energías de forma compartida.

Durante la tarde, el área albergará el 'Ataya Social Café', un bullicioso mercado cultural con presencia de colectivos de la diáspora que ofrecerá charlas, literatura y la gastronomía de economía social del restaurante Abarka, donde grandes y pequeños podrán descubrir platos tradicionales de diferentes países del continente africano.

Para coronar las jornadas playeras y culturales, la caída del sol dará paso al misticismo de 'RototomCircus'. Cada noche, a las 21.45 horas en el área de Pachamama, una compañía internacional o local tomará el testigo para ofrecer espectáculos de acrobacias, clown, malabares y magia escénica.

Propuestas de compañías colombianas o el talento de Espai de Circ desde Valencia o de la madrileña Escuela de Circo Carampa asegurarán que el día se complete con una sonrisa en los rostros de toda la familia, mientras la música suena en los seis escenarios del recinto, con un cartel que vuelve a pivotar sobre la escena sonora jamaicana y sus múltiples ramificaciones, desde el roots reggae al dub, el dancehall, el ska o las fusiones urbanas.

Este año reúne a artistas internacionales como Major Lazer Soundsystem, Shenseea y Protoje, junto a referentes históricos del reggae roots como Alpha Blondy, Luciano, The Itals, Bushman o Twinkle Brothers, junto a Lia Kali, Biga Ranx, Kybba, Greentea Peng o Mr Vegas ampliando el abanico rítmico.

Con todo, Rototom Sunsplash se reivindica, haciendo honor a su lema de 2026, The Place to Be, como ese lugar donde ser y estar, un espacio que, más allá de la música, es también un territorio de desconexión y aprendizaje, una alternativa vacacional integral en pleno Mediterráneo que espera a quienes buscan un verano diferente, consciente y, sobre todo, compartido.