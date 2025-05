Rototom reivindica su perfil "diverso e inmersivo" en el cierre de cartel de su próxima edición

CASTELLÓ 15 May. (EUROPA PRESS) - -

El festival internacional Rototom Sunsplash completa la puesta en escena artística para su 30ª edición, que vibrará este verano en Benicàssim, del 16 al 23 de agosto, con casi 200 propuestas sobre sus siete escenarios y bajo el lema 'Celebrating life'. Porque si algo tiene claro la macrocita musical es que la de 2025 será una edición para celebrar, desde lo colectivo, y el cartel que presenta es una buena muestra.

El festival plasma a través de su lineup 2025 su constante apuesta por la diversidad de estilos que fluyen -y se encuentran- en torno a la música jamaicana durante ocho intensas jornadas. También la diversidad que late, tanto sobre el escenario como entre el público. Público tan diverso y planetario como el escaparate artístico de esta edición, con propuestas de Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Costa Rica, México, Chile, Argentina, Colombia, Costa de Marfil, Australia, China, Reino Unido, Francia, Italia, España o Alemania.

La tríada de artistas femeninas que aúpa este último anuncio simboliza esa visión "abierta e inclusiva" que guía a Rototom Sunsplash. Koffee, fenómeno joven con su reggae contemporáneo que incorpora elementos de dancehall, hip hop y R&B, dando forma a un estilo personal muy fresco y moderno; Spice, auténtica reina del dancehall, con sus letras de empoderamiento femenino; y Marcia Griffiths, toda una institución e inspiración en el reggae, acercan desde Jamaica y en sus respectivos shows la fuerza de tres artistas de tres generaciones diferentes y referentes en sus propios estilos.

Casi una veintena de estilos sonarán en esta edición -del reggae al dancehall, hip-hop, dub, ska, jungle, raggatek, afrobeats, amapiano, cumbia, rumba, tropical sounds y, por primera vez este año, hasta reggae-metal-, sonidos alternativos en los que confluyen las vibraciones digitales, el espíritu del reggae y la energía del hip hop.

Así, el festival contará con el estilo sound system con alma vintage de L'Entourloop, la potencia lírica y escénica de Saïan Supa Celebration, las bandas californianas de reggae-metal Aurorawave o de rock-reggae Tribal Seeds, la formación de reggae fusionado con jazz o gospel Abakush, y el recién anunciado Kumbia Boruka, liderando una amplia oferta de ska, rumba y cumbia que suma también a los ya confirmados ETS, Maruja Limón o La Yegros.

"Hay de todo y para todos, y eso explica la cantidad de público de todas las edades y partes del mundo que se encuentra cada verano en el festival, dispuesto a explorar nuevos sonidos y a vivir una experiencia que excede lo musical", han explicado desde la organización.

GUIÑOS ESCÉNICOS A BOB MARLEY

Las 30 ediciones de Rototom Sunsplash coinciden, este 2025, con el 80 cumpleaños de la leyenda del reggae, Bob Marley. Su esencia brillará, de nuevo y con más fuerza si cabe, en el recinto de conciertos de Benicàssim. De nuevo, el cartel artístico conecta con este aniversario, subiendo al escenario el legado de Bob Marley a través de sus hijos, Julian Marley y Ky-Mani Marley que, como novedad, contará con Alborosie como invitado especial en su show.

La presencia este verano de los ya anunciados The Wailers, la banda de Marley, y de la propia Marcia Griffiths, pieza clave de las I Threes, que acompañó a los coros a Bob Marley & The Wailers, intensifica este homenaje al rey del reggae, un tributo que completará la proyección al público, durante el festival y de la mano de Reggae University, del biopic 'Bob Marley: One Love', que rescata la memoria del cantante y compositor jamaicano.

Otro de los nombres que completa este viaje musical por las 30 ediciones de Rototom Sunsplash es el del legendario artista jamaicano Ken Boothe, que construirá su show a ritmo de rocksteady y soul junto a Lloyd Parks & We The People Band, quienes acompañarán también a Marcia Griffiths sobre el escenario.

El viaje sonoro e inmersivo que promete esta edición incorpora también a Aswad, una de las bandas británicas más consolidadas en la escena, que enriquece su universo reggae con influencias R&B y soul; y a Mortimer, joven talento de Jamaica que fusiona el roots reggae tradicional con ritmos contemporáneos.

Sobre ese halo de mestizaje, la escena estatal se amplía con el madrileño Morodo junto a Okumé Lions y con Pure Negga Reggae Cypher, un proyecto que se ha hecho viral acumulando millones de visualizaciones en YouTube gracias a su formato dinámico y coral que protagonizan, junto al artista catalán, y en relevos rápidos sobre el escenario, invitados especiales como Fyahbwoy, Green Valley, Little Pepe, Chusterfield, King Magneto, Rick Rocket y King Reyes.

También las áreas sound system del festival completan su apuesta artística con nombres como Kybba o David Rodigan en la Dancehall, o Sister Nancy, el takeover de O.B.F. o Mad Professor en la Dub Academy.

BANDAS EMERGENTES

El talento emergente bulle este año de la mano de las cuatro bandas ganadoras del pionero concurso 'Rumbo a Rototom', impulsado por Rototom y la SGAE. Las cuatro actuarán en Lion Stage este verano, en el marco de la 30ª edición del festival. Se trata de Kulto Kultibo, desde Irún, que actuará el lunes 18 de agosto; Baboon Prophecy, desde Córdoba (martes 19); y Joy Martínez y Fresh Warapa, de Madrid, que actuarán el miércoles 20 y jueves 21 de agosto, respectivamente.

Con este último anuncio artístico Rototom Sunsplash diseña una puesta de largo "sólida", que lideran otros 'platos fuertes' como los ya confirmados Shaggy, Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Tarrus Riley, Steel Pulse, Misty in Roots, Morgan Heritage o Third World, y con la que prepara, musicalmente hablando, este viaje por su 'Celebrating Life'.