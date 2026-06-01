Rovira cree que "no es necesario" más aumento salarial a docentes: "¿Hay que darles 600 euros porque ellos quieran?"

Archivo - El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda, Economía y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha afirmado que "no es necesario" un mayor aumento salarial para los docentes de la Comunitat Valenciana, que afrontan su cuarta semana de huelga indefinida, que el de 200 euros de subida progresiva acordado entre la Conselleria de Educación y los sindicatos ANPE y CSIF, que STEPV, CCOO PV y UGT-PV rechazan por considerar insuficiente. "¿Hay que darles 600 euros porque ellos quieran?", se ha preguntado.

"Con ese aumento de 200 euros que se habló se convierten en los mejor pagados de toda España. Yo creo que seguir pidiendo más es a lo mejor no querer llegar a acuerdos, que parece que es lo que se pretende", ha dicho a preguntas de los periodistas sobre si hay margen para un mayor aumento salarial.

Rovira --conseller de Educación entre mediados de 2023 y finales de 2025, hasta el cambio de gobierno en el Consell-- ha defendido que el aumento que se ha negociado con ANPE y CSIF "supone que los docentes valencianos sean de los mejor pagados de España".

"No es aumentar por aumentar, esos aumentos hacen que nuestros docentes de entrada sean de los mejor pagados", ha añadido, y ha sostenido que "la gran mayoría" de los docentes, "prácticamente el 70 por ciento, tienen tres o más sexenios de antigüedad".

Al ser cuestionado por si no ve posible un mayor aumento salarial, ha replicado: "No, si es que no es necesario. Si con 200 euros nos situamos a la cabeza de las comunidades mejor pagadas, ¿hay que darles 600 porque ellos quieran?".

Y ha recalcado: "Tenemos que ser rigurosos. Yo quiero que nuestros docentes sean de los mejor pagados de España, pero tampoco tenemos que regalar el dinero ante exigencias".

El titular de Hacienda ha realizado estas declaraciones en un acto sobre la campaña presencial de la renta 2025, mientras las negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos STEPV, CCOO PV y UGT-PV siguen estancadas en el día del inicio de la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana, tras un domingo muy tenso en el departamento de Campanar y una mañana de nuevas movilizaciones en las calles de València.

En la negociación de este pasado domingo, el debate se encalló en el punto de retribuciones, sobre el que el acuerdo firmado con CSIF y ANPE contempla una subida salarial de 200 euros en el complemento específico autonómico: 75 euros en septiembre de 2026, 75 euros en enero de 2027 y 50 euros en enero de 2028.

Los otros tres sindicatos han reclamado que se vuelva a poner sobre la mesa argumentando que es precisamente esta cuestión la más rechazada en la consulta que han realizado este fin de semana a los docentes. Defienden que "se tiene que reabrir para facilitar la firma de un acuerdo de bases, necesario para poder ir cerrando el conflicto y que necesariamente requerirá de posteriores desarrollos".