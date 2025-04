Rovira defiende la consulta lingüística frente al "fracaso de la inmersión": "Queremos hacer el valenciano más amable"

Asegura, sobre las exigencias de Vox en el acuerdo de presupuestos, que en la Conselleria "hay fondos para promoción del valenciano y va a continuar"

El conseller de Educación, Universidades, Cultura y Empleo, José Antonio Rovira, ha defendido la consulta en la que las familias han podido votar entre castellano y valenciano como lengua base de sus hijos a partir del próximo curso y que es una respuesta, ha dicho, ante el "fracaso de la inmersión". "Lo que queremos es hacer el valenciano más amable", ha aseverado, al tiempo que ha recalcado que el proceso está hecho "más con unos criterios técnicos que políticos".

Así lo ha manifestado el titular de Educación en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha vuelto a reivindicar, ante las críticas de partidos y de parte de la comunidad educativa, esta consulta consecuencia de la aplicación de la llamada Ley de libertad educativa.

"Este año el proceso es una novedad. La gente ha elegido y, en base a eso, se forman los diferentes grupos. Yo lo que pretendía es que las familias decidieran y a mí el resultado, lo he dicho siempre, me daba exactamente igual, porque al final lo que estamos es montando dos cosas: por un lado, que la lectoescritura se aprenda en la lengua materna de los niños y obtener un sistema muy equilibrado, donde la diferencia entre una lengua y otra es de un 20%", ha argumentado.

A partir de ahora, el objetivo es que el 5 de mayo la administración educativa disponga de toda la información de las unidades en cada lengua, en el caso de Infantil y Primaria, para que entre el 6 y el 14 las familias sean conocedoras de todas las vacantes. En Secundaria, durante la semana del 7 al 11 de abril los centros han introducido los datos y la intención es que el próximo 14 de mayo se publiquen las vacantes disponibles en cada nivel de ESO.

Rovira ha insistido en que el modelo "anula" un "sistema de inmersión" que estaba "fracasando", tal y como había detectado también el gobierno anterior, con Compromís al frente del departamento de Educación.

En este sentido, ha apuntado que la idea de certificar el valenciano al alumnado con un 7 de calificación en Bachillerato no es suya, sino que Compromís "la tenía en un cajón porque se habían dado cuenta que el modelo de inmersión lingüística estaba causando un rechazo entre los jóvenes y el uso del valenciano, no solo no iba a más, sino que iba a menos".

"Entonces cuando se plantearon hacer un modelo de premiarlo con titulaciones; ese modelo se quedó en un cajón y no se llegó a aprobar, porque había discrepancias dentro de Compromís", según Rovira.

"CRITERIOS TÉCNICOS, MÁS QUE POLÍTICOS"

En este contexto, con la entrada de la nueva administración del PP se planteó "si el modelo de inmersión ha fracasado, vamos a montar un modelo equilibrado, donde las dos lenguas tengan un carácter amable y equilibrado, para evitar el rechazo. Está hecho con unos criterios técnicos, más que criterios políticos; está hecho más desde la opinión de especialistas que desde el programa electoral del partido".

José Antonio Rovira ha subrayado que "indudablemente es bueno el valenciano y es bueno que los chavales y por supuesto que lo puedan utilizar, lo entiendan, lo hablen, y que para nada se pierda". "Pero sí que estábamos viendo que el modelo de imposición hacía que cada vez se utilizara menos. Es lo que está pasando en Cataluña. A lo mejor es que a los jóvenes no les gustan las imposiciones", ha aventurado.

Por otra parte, sobre las exigencias de Vox de recortar los fondos a iniciativa de política lingüística para dar su apoyo a los presupuestos, el conseller ha asegurado: "Tenemos fondos, hay fondos para promoción del valenciano y la promoción del valenciano va a continuar".