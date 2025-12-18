Rovira llama a la unidad para reclamar la reforma de la financiación y tiende la mano a consensuar "aquello que nos une"

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, comparece en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha garantizado que como titular de este departamento continuará reclamado al Gobierno la reforma del sistema de financiación autonómica, al que ha exigido mayor autonomía financiera, flexibilidad fiscal y "la debida lealtad institucional", y ha llamado a la unidad en este asunto, por lo que ha tendido la mano al resto de partidos para debatir y consensuar "aquello que nos une, que seguro que es mucho más de lo que nos separa".

De este modo lo ha expuesto en su comparecencia este jueves en Les Corts para exponer sus líneas de trabajo en su nuevo departamento, en la que ha comenzado su intervención agradeciendo a su antecesora en este cargo, Ruth Merino, su "excelente trabajo" al frente de este departamento. Merino fue la única salida del Consell con la remodelación llevada a cabo por Juanfran Pérez Llorca tras su nombramiento como jefe del Consell en sustitución de Carlos Mazón.

En materia de hacienda, ha señalado que su prioridad será seguir reclamando la reforma del sistema de financiación autonómica y ha recalcado que el actual "debió ser revisado en 2014", por lo que lleva "11 años de retraso". Por ello, ha considerado urgente contar con un nuevo modelo que "corrija" situaciones como que la Comunitat Valenciana esté a la cola en la financiación y las "divergencias" del actual sistema.

Al respecto, ha valorado el compromiso de la ministra Mª Jesús Montero de presentar un nuevo modelo en febrero, y ha sostenido que los principios del mismo que "aparentemente podrían beneficiar" a la Comunitat "suenan bien", pero "la experiencia nos dice que se pueden convertir en un sonido estridente" y ejemplo es la condonación de la deuda, puesto que Montero ha actuado con ello "tan solo con la mirada puesta en Cataluña y en sus propios intereses como candidata socialista en Andalucía".

Rovira ha señalado que para "hacer sostenibles las finanzas públicas valencianas" mediante la reducción de la deuda es necesaria una reforma del modelo de financiación que conlleve un mayor volumen de recursos y que haga reducir la diferencia entre las comunidades autónomas, así como contar con un fondo transitorio de nivelación, que es una solución "mucho mejor" que la quita de la deuda.

LA CONDONACIÓN SIN REFORMA "NO TIENE SENTIDO"

"Lo que pasa es que sería para nosotros y no llegaría a Cataluña, mientras que la quita sí que le llega. Así es como se está gobernando este país", ha criticado el conseller de Hacienda, al tiempo que ha recalcado que una propuesta de condonación de deuda sin reforma del modelo de forma previa "no tiene sentido alguno", puesto que "se volverían a generar nuevos déficits por infrafinanciación que deberían conllevar una nueva condonación de deuda".

En materia de política fiscal, ha abogado por continuar la línea de bajar impuestos y aumentar la recaudación, un aspecto en el que ha reconocido que piensan "de forma diferente" a la izquierda, a la que ha reprochado que durante los años del gobierno del Botànic convirtiera a la Comunitat Valenciana en un "infierno fiscal", una situación que ahora el Consell, ha reivindicado, está "cambiando a pesar de la situación económica heredada".

EL CONSELL QUIERE TENER PRESUPUESTOS DE 2026

También ha indicado que otra de las prioridades de su área es que la Generalitat cuente con unos nuevos presupuestos para 2026, que son "la principal herramienta de gestión económica y financiera de un gobierno". "Ya lo decía Pedro Sánchez en 2018, un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna. Pero parece que él lo ha olvidado, lleva tres años sin gobernar", ha reprochado al líder del Ejecutivo central.

Así, José Antonio Rovira ha asegurado que el Consell quiere tener unos nuevos presupuestos para el próximo ejercicio, que recogerán como "prioridad" inversiones para la zona afectada por la dana, y ha confiado en entrar en una fase de negociación para sacarlos adelante. Para ello, espera poder "seguir contando" con el apoyo de Vox, pero también le "gustaría" que Compromís y el PSPV se abrieran a negociar.

Además, ha anunciado para el próximo año la elaboración de un nuevo plan fiscal estructural a medio plazo para visualizar la priorización de las políticas públicas del Consell, "no solo para un ejercicio, como ha venido siendo habitual hasta ahora, sino también para los próximos años", y ha argumentado que en el PP "no engañamos a nadie" porque todas estas medidas las llevaban ya "en el programa electoral": "No hemos podido ir más rápido por los gastos de la dana y la nula ayuda de este Gobierno a la Generalitat".

SIMPLIFICACIÓN Y SECTOR PÚBLICO

Respecto a simplificación administrativa, área que asume ahora el departamento de Hacienda y Economía, ha prometido seguir trabajando para garantizar una administración "más ágil" y orientada a la ciudadanía y al tejido productivo, "alineada con los principios de buena regulación, evaluación continua y mejora de la eficiencia pública". Y ha indicado que se está tramitando el proyecto de decreto de simplificación de formularios.

Sobre el sector público instrumental y función pública, ha sostenido que la racionalización del mismo "no es una consigna ideológica", sino "una necesidad funcional" con el fin de analizar "qué hace cada entidad o evaluar si existe duplicidad con la propia Administración". Y ha precisado que el objetivo es completar el diagnóstico integral con auditorías y controles, extender la ordenación de RPT, diseñar un plan de eficiencia "realista" y garantizar servicios públicos "sólidos, ordenados y sostenibles".

"LA REALIDAD APLASTA SU RELATO"

Entre las intervenciones de los grupos, Toni Gaspar (PSPV) ha pedido a Rovira "menos espectáculo y más ponerse a trabajar" y le ha avisado de que en Hacienda las soluciones "no son prefabricadas" ni se puede "hacer bandera de la libertad ni de referéndums fiscales", ni tampoco está "el comodín de la lengua" porque "los euros no tienen acento, ni abiertos ni cerrados". Y ha afirmado que el Consell no puede "presumir de gestión desastrosa": "Aunque han cambiado la portada, el libro sigue siendo el mismo".

Mientras, Aitana Mas (Compromís) ha preguntado por qué Merino ha sido "la única víctima" de la remodelación del Consell si lo ha hecho "tan bien" y ha cuestionado "qué hace" Rovira con esta cartera tras "irse por patas a Alicante" el día de la dana y haberse caracterizado por los "recortes" al sector educativo como conseller de Educación. "Una no entiende nada, solo que le deben algún favor por aplaudir al señor del escaño 96", ha afirmado en alusión a Carlos Mazón. "La realidad aplasta su relato", ha sostenido.

Y Teresa Ramírez (Vox) ha animado a Rovira a impulsar una nueva reforma fiscal y a "bajar impuestos con políticas responsables", aunque ha asegurado que lo hecho hasta ahora "no es suficiente, hay que avanzar y tenemos que ser todos muy exigentes", al tiempo que ha advertido al conseller de que las "políticas 'sanchistas' y de sus socios ya no tienen cabida" en la Comunitat Valenciana si quiere el apoyo de su grupo.

En sus réplicas, el conseller ha contestado a Mas (Compromís) que el día de la dana no se fue "por patas" a Alicante, sino "en coche oficial" ante "la falta de noticias por parte de las agencias estatales". "El único que se fue por patas fue el galgo de Paiporta, su jefe en Madrid", le ha contestado, en referencia a Pedro Sánchez. Además, ha pedido al PSPV que vuelva a la Mesa per un Finançament Just y ha afeado a los socialistas que le hablen de contratos con "la que les está cayendo": "Cada día un escándalo más".