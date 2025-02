Rozalén, El Kanka y la presentación de los festivales Pirata Beach e Iboga cierran la oferta de Nits de Vivers

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rozalén, El Kanka y la presentación de los festivales Pirata Beach e Iboga completan la proramación del ciclo Nits de Vivers, que se adelanta este año para celebrarse entre el 29 de mayo y el 8 de junio en los Jardines de Viveros de València.

Shinova (29 de mayo), La Fúmiga junto a The Tyets y Naina (31 de mayo), Guitarricadelafuente (1 de junio) y el espectáculo ABBA The New Experience (8 de junio) fueron los primeros nombres confirmados a los que se han ido sumando, cerrando así la programación de esta edición 2025: la presentación del Pirata Beach Festival (30 de mayo) con Los de Marras, Soas, Porretas y EUKZ; Rozalén (5 de junio); El Kanka (6 de junio); y el Iboga Nits de Vivers (7 de junio) que anunciará el 24 de febrero los primeros artistas confirmados. Todas las entradas están disponibles en nitsdevivers.com.

Como es habitual, Nits de Vivers colabora con la ONG valenciana Àmbit en un Proyecto Social de Agricultura Solidaria e Inserción Social de personas en situación de vulnerabilidad. El público asistente podrá realizar donaciones a este proyecto durante el proceso de compra y parte de la recaudación de la venta de los vasos reutilizables del ciclo dispensados en la barras al público asistente, irán destinados a este proyecto.