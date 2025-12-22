RTVE invertirá 1,7 millones en cine valenciano gracias a acuerdos en Promercat-VLC Film Market

Promercat - GVA

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

RTVE se ha comprometido a invertir 1.700.000 euros en cine valenciano, según se desprende de los acuerdos alcanzados durante la celebración de la quinta edición de Promercat-VLC Film Market, que el Institut Valencià de Cultura (IVC) en los cines MN4 de Alfafar, una de las localidades que fueron afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

De este modo, se ha querido "contribuir a la reactivación de la actividad social, cultural y económica no sólo de Alfafar, sino también de otras localidades próximas de l'Horta Sud y del área metropolitana de Valencia afectadas por la dana", explica el instituto en un comunicado.

Un total de 28 proyectos seleccionados han buscado acuerdos de coproducción o distribución. La participación del sector audiovisual en esta edición ha superado los 180 profesionales procedentes no sólo de la Comunitat Valenciana, sino también de empresas de otras comunidades autónomas como Andalucía, País Vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares y Aragón. En total, se han celebrado más de 200 reuniones entre productoras para encontrar acuerdos de coproducción.

En esta nueva edición, Promercat ha ampliado su agenda con actividades previas a la programación principal para reforzarse como punto de encuentro de los profesionales del sector audiovisual valenciano. Como novedad, se incorporaron diversas reuniones con directivos de televisiones nacionales y autonómicas y con los responsables del Festival de Málaga y de su mercado cinematográfico.

El día anterior al inicio Promercat, se celebraron varias reuniones entre las diversas asociaciones de productoras valencianas y el subdirector de cine y el director de área de cine RTVE, con el objetivo de explorar nuevas vías de colaboración. Como resultado de estos encuentros, RTVE se ha comprometido a invertir 1.700.000 euros en cine valenciano.