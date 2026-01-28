Rufián dice que Oltra es "víctima de poderes reaccionarios" y desea su regreso a la política: "Ojalá vuelva"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, en el centro de la imagen. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que la exlíder de Compromís Mónica Oltra "ha sido víctima de poderes reaccionarios" y ha expresado su deseo de que pueda regresar a la política: "Ojalá vuelva", ha exclamado.

Así lo ha manifestado Rufián, que en la tarde de este miércoles ha ofrecido en València una rueda de prensa junto al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Preguntado por si cree que Oltra debería volver a la primera línea política, el parlamentario catalán ha manifestado que "a nadie se le escapa que Mónica Oltra ha sido una extraordinaria política, líder de una izquierda que trascendió sus siglas y el País Valencià".

Además, ha dicho, "inspiró a mucha gente la valentía que demostró en el parlamento valenciano enfrentándose" al PP, que más que un partido era "un régimen o a una mafia".

"El Partido Popular ha demostrado principalmente aquí en Valencia que ha sido una mafia más que un partido. Actualmente una mafia criminal, después de su no gestión de la dana. Creo que Oltra fue inspiradora, al menos para mí, como persona progresista", ha incidido.

Respecto a la causa judicial por el supuesto encubrimiento de los abusos cometidos a una menor por su exmarido, Rufián se ha mostrado convencido de que Oltra "es una persona que también es victima, igual que Junqueras que estuvo cuatro en una celda por la cara y por querer el pueblo votara en referéndum, de los mismos poderes reaccionarios".

"Ojalá vuelva y lo digo como persona progresista", ha repetido.

Acerca de si él mantiene contacto con la que fuera vicepresidenta del Consell, el representante de ERC ha respondido: "Yo soy bastante discreto en cuanto a conversaciones; a mí me interesa mucho más en este caso cómo está a nivel personal, porque entiendo que el proceso ha sido durísimo y me consta que está bien, que se está recuperando y ojalá vuelva".

"RESPETO" Y "AFECTO" POR COMPROMÍS

Gabriel Rufián también ha resaltado el "respeto" y "afecto" que siente por Compromís y su diputados en el Congreso, "desde Joan Baldoví, pasando por Alberto Ibáñez, Àgueda (Micó)". "Todos los compañeros y compañeras de Compromís que he conocido en el Congreso han sido extraordinarios y extraordinarias parlamentarios y parlamentarias", ha apostillado.

"Y es un partido político ---ha añadido-- que yo respeto muchísimo y que creo que Esquerra Republicana en el País Valenciano tiene mucho más en común con Compromís que no".