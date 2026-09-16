Ruiz (UMH) subraya que las universidades públicas darían "mejor" servicio con "algo más" de financiación

Acto de apertura del curso académico 2026-2027 en la Universidad Miguel Hernández (UMH), celebrado este miércoles en Elche (Alicante) y presidido por el rector de la institución, Juan José Ruiz (c) - GVA

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz, ha reconocido el "esfuerzo" de la Generalitat en materia de financiación universitaria, aunque cree que "no es suficiente", y considera que estas instituciones académicas públicas darían "un servicio mucho mejor" si tuvieran "algo más" de estos recursos.

Así lo ha manifestado este miércoles durante el acto de apertura del curso académico 2026-2027, ante la presencia del conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública y extitular de Educación y Universidades, José Antonio Rovira. Además, en esta cita, el astrofísico alicantino Valentín Martínez Pillet, director del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), ha sido investido como doctor 'honoris causa'.

Durante su discurso, el rector de la UMH ha aseverado que la financiación es cuestión tanto de las autonomías como del Gobierno central y ha reclamado seguir valorando más la universidad como una "fuente de riqueza" para la sociedad.

Ruiz considera que el Consell ha cumplido el compromiso adquirido, reflejado en los presupuestos, aunque espera poder "seguir avanzando". También ha agradecido a la Generalitat la firma del plan de financiación plurianual de las universidades públicas valencianas, suscrito tras una década de "intentos fallidos", y ha dicho que la UMH lo hizo "a pesar de constatarse" que la suya era la más baja de todas.

Sobre gestión, Ruiz ha aseverado que se van priorizar "aquellos cambios que sean de mayor impacto y más fáciles de aplicar, pero sin dejar atrás los que sean de más difícil implementación", en una institución, la UMH, que el año que viene cumplirá 30 años desde que se creó.

Durante el acto, el rector también ha condenado el asesinato de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR) Claudia Tacoronte, de 21 años, ocurrido el pasado sábado en el estado mexicano de Morelos cuando se encontraba allí en un programa de movilidad. Asimismo, ha lanzado un mensaje de apoyo a Ceuta y se ha referido a la "tragedia humanitaria sin precedentes" ocurrida en la ciudad autónoma.

ROVIRA: "COMPROMISO"

De otro lado, Rovira, que durante su intervención en la apertura del curso ha trasladado en nombre de Ortí el "compromiso" de la Generalitat con la UMH, ha ensalzado el papel de José Antonio Pérez, catedrático en la institución, respecto al plan de financiación plurianual de las universidades públicas valencianas, que fue, según ha dicho, el "gran legado" del ahora exdirector general de Universidades. Por su parte, Ruiz también ha reconocido el trabajo del exalto cargo de la Generalitat, quien ha estado presente en el acto.

Cabe recordar que el pleno del Consell aprobó el cese de Pérez el pasado 3 de septiembre como director general de Universidades, dentro de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que dirige Carmen Ortí, y en su lugar nombró a Amalia Sanz.

En otro orden de cosas, el conseller ha destacado el "compromiso" de la UMH con la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la igualdad de oportunidades. Además, ha defendido las medidas impulsadas por el gobierno valenciano en esta legislatura en materia de universidades.

Así, se ha referido al "acceso y equidad" en las universidades públicas valencianas al destacar que los precios públicos universitarios permanecen "congelados" desde el curso 2023-2024 y que "los recursos destinados a becas se han incrementado un 67 por ciento".

Rovira ha subrayado la puesta en marcha durante este curso de las Ayudas Impulso Universitario, "que permitirán que el alumnado que apruebe íntegramente primero de grado tenga gratis la matrícula, sin necesidad de realizar ningún trámite". La medida cuenta con una dotación de 20 millones de euros, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.

Del mismo modo, ha explicado que el programa María Goyri ha permitido incorporar 707 profesores y profesoras ayudantes doctores al sistema público valenciano, cuya estabilización íntegra asumirá la administración autonómica antes de 2030.

La investigación y la innovación han estado presentes en la intervención del conseller, quien ha remarcado que el presupuesto de I+D+i de la Generalitat crece este año "más de un 15%", hasta alcanzar los 113 millones de euros, con una veintena de convocatorias competitivas.

También se ha referido al Plan GenT para la "atracción y retención de talento investigador", en el que la Generalitat ha destinado 453.000 euros a la UMH, y ha señalado que el próximo mes de octubre está prevista la resolución de la segunda convocatoria del programa ValER, que contempla ocho plazas permanentes para investigadores distinguidos de nivel internacional.

Asimismo, el titular de Economía ha manifestado que antes de finalizar el año el gobierno autonómico prevé aprobar el Plan 2030 de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico, que "establecerá el marco de esta política y dará paso a la futura Ley Valenciana de la Ciencia". Desde el Consell han apostillado que "la Comunitat no cuenta" con un plan de este tipo "desde que finalizó en 2015" el anterior.

ACTO

Al margen de la investidura de Martínez Pillet como doctor 'honoris causa', en el evento se han entregado las distinciones al personal que por jubilación o fallecimiento ha dejado de prestar sus servicios en la universidad.

Además de Rovira, al acto han asistido los rectores de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía; de la Universitat Jaume I (UJI), Jesús Lancis; de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV), José Manuel Pagán; y de la Universidad Europea de Valencia (UEV), Rosa Sanchidrián. También el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, entre otras autoridades.