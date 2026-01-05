Runcáncer cierra su edición más multitudinaria con 564.228 euros recaudados para la investigación oncológica

Imagen de archivo de una carrera Runcáncer - RUNCÁNCER

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', cierra en 2025 su edición "más multitudinaria", con más de 564.228 euros de recaudación cien por cien solidaria, que se destinan de forma íntegra a financiar proyectos de investigación oncológica.

Con un total de 113.752 participantes y 115 marchas y 12 carreras celebradas durante 10 meses en municipios de toda la provincia de Valencia, RunCáncer "vuelve a consolidarse como el mayor circuito solidario uniendo deporte, salud y solidaridad en una movilización ciudadana sin precedentes", ha indicado la organización en un comunicado.

Desde el día 2 de marzo, con una marcha y carrera en Rafelbunyol, y hasta el 4 de enero, con una marcha en Faura, el circuito ha hecho parada en decenas de municipios valencianos como Paterna, l'Eliana, Xàtiva, Torrent, Gandia, Silla, Sedaví o Picassent, entre otros muchos.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Tomás Trénor, ha querido destacar el valor humano y social del circuito. "RunCáncer es mucho más que un evento deportivo. Es la demostración de que, cuando la sociedad se une, es capaz de generar un impacto real en la vida de las personas con cáncer y en el impulso de la investigación. Cada paso cuenta y cada participante forma parte de este gran movimiento solidario del que estamos muy orgullosos", ha afirmado.

Entre las carreras, el evento 'Valencia contra el Cáncer', el pasado 19 de octubre, convirtió la ciudad en un gran punto de encuentro solidario con más de 20.000 participantes, el mayor número hasta la fecha, que lograron sumar 101.520 euros.

El circuito 100% solidario también ha conseguido en esta edición el hito de superar los tres millones de euros de recaudación desde que se inició en 2015. En concreto, ha logrado un total de 3.367.137 euros gracias a las 732.292 personas súper solidarias que se han unido a lo largo de estos años al movimiento RunCáncer.

Aunque las pruebas de 2025 ya se han terminado y RunCáncer ya está trabajando en su edición 2026, Alcàsser, que tuvo que aplazar su marcha y carrera por la alerta de lluvias, celebrará sus pruebas el próximo domingo 25 de enero, que sumarán ya para la recaudación de 2026.