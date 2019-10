Rus niega blanqueo de dinero en Brasil y asegura ante el juez que tiene documentado cada euro

Publicado 16/10/2019 14:37:41 CET

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus ha negado haber blanqueado dinero obtenido de comisiones ilegales a través de sus empresas en Brasil o tener bienes escondidos en el país, y ha asegurado ante el juez que tiene documentado cada euro.

Rus ha acudido este miércoles a declarar, en calidad de investigado, en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, en relación a una de las piezas del conocido caso Imelsa, relativa a un presunto blanqueo de capitales en Brasil.

En concreto, se investigan operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM --sociedad familiar de expresidente--, la sociedad de valores Arteinvest 2017, también de Rus, y Geneva Fondo Inmobiliario. En este asunto, el instructor estima que podría haber una operación "simulada" con la adquisición por parte de Geneva --por 1.800.000 euros-- de un total de 50 participaciones que Arteinvest, a su vez, había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros. El fin había sido Brasil.

Rus, en su comparecencia, ha respondido a las preguntas formuladas por todas las partes, según ha podido saber Europa Press, y ha insistido en que no ha blanqueado nada puesto que se trataba de operaciones "absolutamente" comerciales de una empresa de su propiedad y se centran en el periodo de 2007.

En declaraciones a los medios, el expresidente de la Diputación ha afirmado que no ha ido a Brasil desde 1978 y preguntado por si tenía escondidas propiedades allí ha dicho que "no". "Pero si hay algo, me lo decís y yo me voy", ha bromeado.

"Diez a cero", ha respondido cuando se le ha interpelado por el blanqueo. "Decirme dónde se ha blanqueado y de qué forma está. Son contratos empresariales que hay que explicarlos pero no tienen nada que ver con Imelsa ni nada. Es un tema de mi empresa", ha insistido. En esta línea, interpelado por si existe alguna relación comercial de sus empresas con Brasil, ha aseverado que "ninguna".

Rus, quien ha advertido de que todavía no le han devuelto el coche que le decomisó el juzgado, ha indicado, preguntado por otra pieza de Imelsa, relativa a la supuesta financiación del club de fútbol Olímpic de Xàtiva con dinero público, que no ha financiado "nada de nada de nada". Y sobre un supuesto jugador contratado en la empresa pública, ha dicho que en 14 años ha tenido 240 jugadores --ostentó el cargo de presidente de la entidad deportiva-- y se ha preguntado: "¿A uno lo he colocado yo? Yo no he contratado nunca a ninguno", ha repetido.

En el caso Imelsa hay más de cien investigados --personas físicas y jurídicas-- por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en Diputación --a través de la empresa Imelsa--; Ayuntamiento --a través de la Concejalía de Cultura-- y Generalitat --a través de la empresa Ciegsa--.

La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.