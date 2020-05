Rus al 'yonki del dinero': "Tú les tienes que decir que por hacer eso, me tienes que dar algo. Y en negrilla"

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus pudo utilizar sus cargos públicos --también fue alcalde de Xàtiva-- para favorecer la financiación irregular del equipo de fútbol Olímpic de esta localidad que él presidía, según sostiene la UCO en un informe en la pieza del caso Imelsa que investiga estos hechos. En esta causa consta una conversación en la que Rus comentaba al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero': "Tú les tienes que decir que por hacer eso, a mí me tienes que dar algo. Y siempre en negrilla".

Esta conversación y el informe definitivo de la Unidad Central Operativa (UCO) figuran en la pieza de Imelsa relativa a la investigación del Olímpic de Xàtiva en la que está investigado Rus, entre otras personas, y cuyo secreto de sumario se ha levantado recientemente. Lo lleva el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

De los informes que obran en esta pieza, a los que ha tenido acceso Europa Press, se desprende que el Olímpic se financió de dos formas: con aportaciones dinerarias por distintas empresas adjudicatarias de contratos en el Ayuntamiento de Xàtiva, de la que Rus era alcalde, y con facturas falsas a la entidad pública Imelsa, cuyos importes iban destinados al club.

En las negociaciones y contratos presuntamente participaba el propio Rus, según recoge la UCO, que también desvela una conversación con Benavent en relación al ofrecimiento que se iba a hacer a un empresario de los derechos de una residencia ubicada en Xàtiva por la que se debería pagar alguna contraprestación.

Fragmentos de esta conversación ya se habían hecho públicos con el levantamiento de otra parte del sumario. En ella, según recoge la UCO, se observa cómo Rus daría a Benavent una serie de indicaciones: "Tú le tienes que decir: mira, yo te puedo conseguir el convenio con la Conselleria. Eso está. Una conveniada" o "Pero tú le tienes que decir: por hacer eso, a mí me tienes que dar algo".

En relación con esta última afirmación, lo que en concreto afirma Rus es --textualmente--: "¿Vale? Y siempre, en negrilla. Pero tú les tienes que decir: Por hacer eso, a mí me tienes que dar algo. Porque así el problema... ¿Sabes qué es? Que es a costo puro. Aquí no se paga nada de... Aquí no hay trasvase. Yee aquí es a costo puro y duro".

Benavent le sigue contestando: "Claro, yo tengo que ponerle el caramelo en... Y que él coja interés: Ché, a tí te interesaría esto que tal y que cual? ¿Para entrar ya mañana? Subvencionado, no tiene coste alguno. Siete mil metros. Ciento cuarenta plazas". Y prosigue: "Claro. Eso es lo que voy a decirle: Tú y yo tendremos que hablar de lo mío. Aquí hay de peaje unos veinte kilos".

Rus le corrige y le dice que "de peaje no, de paso": "No. Lo que pagaron éstos al otro. Y eso me lo tienes que dar a mí porque yo se lo tengo que dar a quien le corresponda. Y ellos no te dirán nada. No digas peaje porque pensarán que están pagando veinte kilos y dirán... ¿Para qué?".

CASO IMELSA

El caso Imelsa consta de una decena de piezas investigadas en el mismo juzgado, el 18 de València, algunas de ellas prácticamente instruidas. El caso se destapó en 2016, con el llamado 'pitufeo', que llevó a investigar todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de València, excepto uno, por un presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros y delito electoral.

Así mismo, en otras piezas se investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la construcción de las infraestructuras educativas en la Comunitat; o el supuesto amaño en la adjudicación en 2013 del contrato del call center --centro de atención telefónica de la empresa pública-- por dos millones de euros.

El juzgado también investiga presuntas irregularidades achacadas a responsables de Ciegsa en adjudicaciones de contratos para construir colegios; un supuesto blanqueo de capitales que provenía de mordidas presuntamente de Rus a través de la mercantil Geneva; o contratos que pudo manipular el exgerente de Imelsa.