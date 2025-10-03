Una ruta recorre por primera vez los lugares de Max Aub en València en vísperas de ser nombrado Hijo Adoptivo

Una ruta impulsada por el PSPV-PSOE recorre por primera vez los lugares del escritor Max Aub en València en vísperas de ser nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad. - PSPV-PSOE

El PSPV, que impulsa esta visita cultural, pedirá una placa donde vivió el escritor y que se dé su nombre a una "calle con más visibilidad"

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una ruta cultural, organizada por el PSPV-PSOE, recorre "los lugares clave de la vida" del escritor Max Aub en València "como homenaje" a este autor y en vísperas de ser nombrado Hijo Adoptivo de esta ciudad en el acto de entrega de Honores y Distinciones que otorga su ayuntamiento con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

La ruta, que se lleva a cabo este viernes, se desarrolla en compañía de la nieta del autor, María Teresa Álvarez Aub, y del profesor José María Azkárraga.

"Hemos organizado esta ruta cultural que recorre por primera vez los lugares de Max Aub en València, en los que vivió y los que aparecen en su literatura, de la mano de su nieta María Teresa y del profesor José María Azkárraga. Y lo hacemos como previa a la entrega de su nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad a propuesta del Partido Socialista", ha señalado en un comunicado la edil del PSPV-PSOE en el consistorio de la capital valenciana Maite Ibáñez.

La concejala ha indicado que el objetivo es "poner en valor la figura de una persona exiliada que luchó por la libertad" y contribuir a que "no se borre la memoria democrática en la historia de València".

La ruta, titulada 'Vengo, digo, pero no vuelvo', ha sido diseñada por el profesor Azkárraga, trazando un itinerario por los lugares que marcaron la vida y obra de Aub en esta ciudad, ha remarcado el PSPV-PSOE.

Asimismo, ha apuntado, "como curiosidad", que esta cita coincidirá con el 99 aniversario del matrimonio del escritor, celebrado en 1926 en una iglesia de la calle Poeta Querol, que también será una de las paradas del recorrido.

Los socialistas han expuesto que "aunque nació en París en 1903, Aub vivió en València durante algunos de los años más decisivos de su vida" y han destacado que en esta ciudad "consolidó su trayectoria como escritor, dramaturgo, periodista y figura clave de la vida intelectual republicana".

Fue director del Teatro Universitario El Búho, del periódico socialista Verdad, miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y un activo defensor de la democratización del arte y la cultura, han añadido desde el PSPV-PSOE.

Igualmente, han aseverado que su relación con València "fue más allá de lo profesional", dado que "en sus novelas, diarios y cartas, Aub retrata la ciudad como un espacio de memoria íntima, afectos y heridas, especialmente en 'Campo de los almendros', donde València simboliza la derrota republicana y el inicio del exilio".

"A pesar de que nunca regresó tras ser expulsado por la dictadura franquista, su presencia aún pervive en calles, cafés, librerías y recuerdos", ha asegurado el PSPV-PSOE.

El paseo incluye visitas a los lugares donde vivió, estudió, compró libros se casó, confiscaron su biblioteca y otros puntos "cargados de simbolismo como los espacios de poder de la València conservadora o los enclaves que recorrió en su última visita a la ciudad y que dejó plasmados en 'La gallina ciega: diario Español'".

Durante el itinerario se leerán fragmentos de sus obras seleccionados por Azcárraga, "permitiendo redescubrir a un autor cuya visión crítica y profundamente humana de la realidad sigue siendo vigente".

"ESCASA PRESENCIA"

El PSPV-PSOE ha añadido que "la ruta, además, denuncia la escasa presencia de Aub en el espacio público". "Su nombre apenas aparece en un IES del barrio de Sant Antoni y un callejón sin numerar escondido en el futuro PAI de Benimaclet", ha lamentado.

Esta formación política reivindica "la figura de Max Aub como un valenciano de corazón y de convicción" y busca recuperar su legado "para nuevas generaciones con el objetivo de devolverle en su ciudad, aunque sea simbólicamente, el lugar que nunca debió perder".

En esta línea, el grupo socialista en el Ayuntamiento de València pedirá al consistorio la instalación de una placa conmemorativa en el edificio de la calle Almirante Cadarso donde vivió Max Aub y que el escritor dé nombre "a una calle con más visibilidad" de la capital valenciana.

"Figuras como la de Max Aub se merecen más presencia en nuestra ciudad y, por eso, vamos a pedir al Ayuntamiento que se coloque una placa en el edificio de Almirante Cadarso donde vivió y que tenga una calle con más visibilidad. Desde el Partido Socialista seguiremos luchando para que la memoria cultural y democrática de tantas personas que abrieron caminos no se quede en olvido", ha manifestado Ibáñez.