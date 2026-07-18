Sábado con máximas de hasta 34º y en alerta por tormentas con fuertes rachas de viento o granizo

Predicción del tiempo en la Comunitat Valenciana para este sábado 18 de julio de 2026 - AEMET

VALÈNCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá este sábado una jornada marcada por las altas temperaturas, con máximas de hasta 34 grados en el interior norte de Valencia e interior sur de Alicante, y por la probabilidad de chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento o de granizo en el interior de Valencia por la tarde.

En general, se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón, que tenderán a cielo poco nuboso durante la mañana, y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, apunta a que se desarrollará nubosidad de evolución diurna por la tarde en el interior de Valencia, con probables chubascos y tormentas acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo y sin descartarlas en otros puntos. La jornada también estará marcada por el polvo en suspensión.

Respecto al viento, soplará flojo de dirección variable con intervalos de nordeste moderado en el litoral la primera mitad del día y tenderá a predominar la componente este por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en el interior de Valencia y extremo sur de Alicante. Sin embargo, continuarán alcanzándose valores "significativamente elevados" en el interior norte de Valencia e interior sur de Alicante, avisa Aemet.

De hecho, Alicante registrará hasta 34º de máxima, mientras que Castelló de la Plana se quedará en 33º y València, en 32º. Las mínimas, por su lado, no bajarán de los 26º en las dos primeras capitales de provincia y de los 24º en la tercera.

Por otro lado, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es este sábado extremo en el interior de Valencia y norte de Alicante y alto en el resto de la Comunitat Valenciana, según el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, que advierte también de la posibilidad de que se produzcan tormentas secas en el interior de Castellón y Valencia y norte de Alicante.