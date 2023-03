Sáez (UGT-PV) cree que las palabras de Pepe Álvarez sobre quitar el paro a quien rechace ofertas "no son afortunadas"

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha opinado que las palabras de su homólogo a nivel estatal, Pepe Álvarez, sobre retirar la prestación por desempleo a personas paradas que rechacen ofertas de trabajo y hayan recibido formación para ello "no son declaraciones especialmente afortunadas" y "no reflejan desde luego la posición del sindicato en absoluto" ni, en su opinión, la del propio Álvarez.

Así lo ha expresado Séz este viernes, a preguntas de los medios, después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, comentase este jueves que "una persona que rechaza una oferta de trabajo, ofreciéndole formación y teniendo cualidades y cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o Ingreso Mínimo Vital (IMV), el país debe plantearse si debe seguir cobrándolo o no".

El dirigente de UGT en la Comunitat Valenciana ha lamentado que "no son declaraciones especialmente afortunadas" y ha recordado que "ya hay una legislación en relación con las prestaciones por desempleo que establece cuándo no se tiene derecho al cobro de una prestación en función de si se rechaza una oferta de empleo".

En ese sentido, Sáez cree que a Pepe Álvarez "le faltó decir que debe ser un empleo adecuado, que es la expresión que la propia ley establece".

El secretario general de UGT PV ha rechazado que "se pueda generalizar la idea de que los trabajadores y trabajadoras renuncian a un empleo porque cobran el IMV o el desempleo", y ha incidido además en que esta prestación está referenciada al Iprem, que no ha subido como el SMI y "es francamente bajo".

A su juicio, es "disparatado" pensar que "trabajadores, que además tienen derecho a una prestación porque vienen de una ocupación, puedan en el mejor de los casos, si no tienen cargas familiares, cobrar 1.000 euros la mes y por eso renuncien a cualquier empleo". "No se corresponde con la generalidad y yo creo que Álvarez no se refería a eso", ha remarcado.

En ese sentido, cree que lo que su compañero de sindicato "pretendía denunciar con más poca fortuna" es que la cantidad de personas en desempleo es "una anomalía en nuestro país" respecto a los países del entorno, y que "la intermediación en el mercado de trabajo, los servicios públicos para casar la oferta y la demanda, no cumplían con las necesidades que entendemos que en otros países se producen".

Son comentarios que creo que no reflejan desde luego la posición del sindicato en absoluto y yo estoy convencido de que la suya tampoco", ha zanjado.