Sagunt empieza una semana llena de cultura clásica con los Lvdi Saguntini

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Lvdi Sagvntini, festival centrado en la divulgación de la cultura y la sociedad del mundo clásico, ha comenzado este lunes en Sagunt (Valencia) y acogerá, hasta el viernes 24 de abril, a miles de estudiantes de la Comunitat Valenciana y de España.

Este festival está conformado por el XXIX Festival de Teatro Grecolatino y los talleres didácticos de cultura clásica. Esta edición de los Lvdi Sagvntini cuenta con 16 talleres y los spatia de temáticas como indumentaria, lengua, militaria, escritura, etcétera.

Además, para el público más pequeño están las opciones Olimpomenuts (de 1 a 6 años) y la Olimposchola, que ofrece representaciones a los y las estudiantes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por otro lado, el XXIX Festival de Teatro Grecolatino ha comenzado con la representación de la obra 'Las suplicantes', de Eurípides, a cargo del grupo Párodos Teatro del IES Siberia Extremeña de Badajoz. Durante la semana se representarán obras como 'Medea', 'Edipo Rey', 'Mostellaria' o 'Gorgojo', entre otros.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado que este es un esfuerzo "colectivo", pero que "el núcleo duro son las asociaciones, un grupo de gente comprometida en intentar transmitir la cultura clásica de una forma diferente, entendiéndolo no estrictamente como una parte de nuestro pasado, sino también como una parte de nuestro presente y nuestro futuro". Asimismo, ha señalado que la atmosfera que se genera en Sagunt estos días "permite vivirlo como una experiencia inmersiva".

Por otro lado, en representación de la Dirección General de Innovación Educativa de la Generalitat Valenciana, Sandra Renat ha resaltado la "solidez, la calidad y el esfuerzo que se hace para que Sagunto sea un referente no solo a nivel cultural, sino también a nivel educativo".

Del entorno de los Lvdi Saguntini también ha hablado la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, que ha asegurado que el patrimonio está vivo "porque lo seguimos utilizando, porque sigue cumpliendo, en esencia, la misma función" que en la antigüedad. "Lo esencial no es solo conservar el patrimonio, sino integrarlo en nuestra vida", ha añadido al respecto.

Por último, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto, Ana María Quesada, ha expresado que Sagunt "está encantada de acoger a todos los centros educativos que se han unido a esta gran fiesta de los Lvdi Saguntini y el Festival de Teatro Grecolatino".

En la inauguración de los Lvdi Sagvntini han estado presentes también otros miembros de la Corporación Municipal, la presidenta de la asociación Prósopon Sagunt, Isabel Pérez; y el presidente de la Asociación Lvdere et Discere, Germán González.

El Festival de Teatro Grecolatino está organizado por Prósopon Sagunt, mientras que la asociación Lvdere et Discere, así como la Domus Baebia se encargan de los diversos talleres de cultura clásica. Cabe mencionar que los Lvdi Sagvntini cuentan con el patrocinio de la Conselleria de Educación, Saggas, Holcim y Fertiberia.