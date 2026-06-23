El Sagunt a Escena más participativo y repleto de clásicos presenta 19 espectáculos, 14 de compañías valencianas

Presentación de Sagunt a Escena - GVA

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Sagunt a Escena, que se celebrará del 1 al 23 de agosto en el Teatro Romano y otros ocho espacios de la localidad y el Puerto de Sagunto, presenta en su edición más participativa y repleta de textos clásicos un total de 19 espectáculos, 14 de ellos de compañías, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunto y la Diputació de València, la 43ª edición del certamen arrancará con la producción del IVC 'El Narciso en su opinión', un texto de Guillem de Castro con versión de Chema Cardeña y dirección de Rebeca Valls, que se representará los días 1 y 2 de agosto y cuenta con un amplio elenco de artistas valencianos.

El 6 de agosto, la compañía valenciana Marina Toniovic, formada por Toni Agustí y Marina Alegre, presenta su ópera prima 'Original Greek', a la que sigue en cartel la obra 'La ópera de los tres centavos', de Bertolt Brecht, el día 8, protagonizada por Coque Malla.

El 11 de agosto, Teatro La Plaza presenta una versión libre de 'Hamlet' con un elenco integrado por actores con síndrome de Down. El 13 de agosto tendrá lugar la representación del texto de Lope de Vega 'La dama boba', dirigido por Josep Maria Mestres.

El 15 de agosto, Sandra Monfort presenta 'Terra de guapes', una propuesta que llenará el teatro de danza y música en valenciano con una aproximación actual al folclore. Lydia Bosch será la protagonista de 'Fedra, en los infiernos' el día 20, una coproducción del Festival de Mérida. La programación del Teatro Romano finalizará con la actuación de Estrella Morente.

La programación del festival se completa con un 'Off Sagunto' que será completamente valenciano, compuesta por once espectáculos, de acceso libre, que incluyen teatro, danza, circo y propuestas itinerantes.

El ciclo comienza el 1 de agosto en la Glorieta con 'I si fem un clàssic?', de Visitants, una comedia a la que seguirá el día 2 'Anudar', de Marea Danza, en la Alameda.

La compañía La Siamesa, de Ángela Verdugo, celebra sus 20 años con 'Bailarina a la carta', una acción participativa que llegará a la plaza de Mossén Vicent Gil Tamarit el 6 de agosto. El día 8 será el turno de 'Públic', de Fil d'Arena, una pieza de danza itinerante en el Pantalán.

'Caso enterrado', de Colectiv Notknown, llegará el 13 de agosto a la Glorieta, mientras que el día 15 se podrá ver en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto 'Rob', un canto a la imaginación de Teatre de l'Abast.

El espectacular dragón de 'Quimera', de La Fam Teatre, recorrerá la Alameda el día 19 con sus seis metros de alto y doce de largo. 'Princeses, cavallers i dracs', de Escalante y Bramant Teatre, estará en la Casa de Cultura del Puerto el 20 de agosto.

La programación continúa con 'Koosha', de Cía. 'El Cruce' es circo absurdo y poético que el día 21 pisará el patio de la Casa dels Berenguer. Por su parte, La Trócola Circ presentará su última creación, 'Juga', el día 22 en la Glorieta, una propuesta para descubrir el poder del juego.

Sol Picó será la encargada de clausurar el festival el día 23 en la plaza Antigua Morería con un espectáculo de gran formato, 'Carrer 024', para seis bailarines que se sirven de una gran escenografía móvil.

"CITA CONSOLIDADA"

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, que ha presentado en Sagunto esta edición, ha señalado que el festival constituye "una cita consolidada en la programación cultural estival de la Comunitat Valenciana, que representa de manera ejemplar la unión entre patrimonio, cultura y ciudadanía".

En este sentido, la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha indicado que 14 de los espectáculos programados corresponden a compañías de la Comunitat Valenciana. Además, ha subrayado que el festival continúa acercándose al vecindario "mediante propuestas para todos los públicos, buscando la inclusión de todas las personas a través talleres específicos y funciones accesibles".

Al acto de presentación celebrado este martes también han asistido el director general de Cultura, Ignacio Prieto, y el alcalde de Sagunto, Darío Moreno.

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD

La Conselleria, a través del IVC, continúa trabajando en la mejora y adecuación del Teatro Romano de Sagunto con el objetivo de ampliar su capacidad en unas 200 localidades de cara a la próxima edición de Sagunt a Escena. Estas actuaciones se suman a las ya realizadas en los últimos años y elevarán la inversión destinada al acondicionamiento del recinto hasta los 165.000 euros, reforzando así su seguridad y funcionalidad.

Sagunt a Escena continúa la línea de mediación del festival con iniciativas dirigidas a distintos colectivos de la sociedad saguntina. Entre ellas, figura un taller de danza dirigido a participantes vinculados a la Asociación InsProject, colectivo que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad física y mental.

La actividad, titulada 'Un lugar para danzar', se orienta a la experimentación con el movimiento y se complementa con la asistencia del grupo a la representación de 'Hamlet', programada el 11 de agosto en el Teatro Romano.