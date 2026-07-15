Archivo - Sagunt a Escena ofrece cuatro propuestas gratuitas de circo valenciano en espacios urbanos - JUAN VICENT DONATE - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Sagunt a Escena convierte un año más los espacios urbanos de la ciudad en escenarios abiertos a la ciudadanía mediante la programación de su sección 'Off Romà'.

En esta edición, las artes circenses adquieren un protagonismo especial dentro de este formato de acceso libre y gratuito, con cuatro propuestas de compañías valencianas que acercarán al público diferentes lenguajes escénicos, explica el Institut Valencià de Cultura (IVC), que organiza el encuentro en colaboración con la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Sagunto.

La directora del certamen, María José Mora, ha explicado que la programación de Sagunt a Escena "plasma la versatilidad de una disciplina en constante evolución a través de una oferta sin carpa donde el circo contemporáneo convive con el 'clown' poético y la interacción intergeneracional, con el teatro de calle de gran formato".

La oferta circense comenzará el 13 de agosto en la Glorieta con 'Caso enterrado', del joven colectivo Notknown. En clave de humor y apta para todos los públicos, la pieza se apoya en la danza para resolver un misterio surrealista: el presunto asesinato del ficus bicentenario de la Familia de la Cruz.

A través de cuatro excéntricas sospechosas, el público se convertirá en testigo accidental de tensiones, secretos y el naufragio de una dinastía en apariencia impecable.

El 21 de agosto, el patio de la Casa dels Berenguer acogerá 'Koosha', de la Cia. El Cruce. Este espectáculo rescata el espíritu de las verbenas populares y los espectáculos ambulantes de variedades mediante una combinación de 'clown', música en directo y técnicas circenses.

JUEGO EN LAS CALLES Y UN DRAGÓN EN LA PLAZA

Por su parte, la compañía La Trócola Circ llegará a la Glorieta el 22 de agosto con 'Juga'. Este montaje es un canto al encuentro intergeneracional y una reivindicación del espacio público como lugar de recreo.

Centrado en el mundo del juguete y en las formas de entretenimiento previas a la década de los noventa, la obra busca que tanto mayores como menores recuerden y descubran la tradición y las costumbres de nuestra cultura. En suma, el objetivo es realizar una invitación pedagógica para que los niños y las niñas vuelvan a salir a la calle a jugar.

La Fam Teatre protagonizará una de las propuestas de mayor formato de esta edición con 'Fam', que recorrerá la Alameda el 19 de agosto. El espectáculo presenta un dragón articulado de seis metros de altura y doce metros de longitud, construido con hierro, cuero y madera, y manipulado por cuatro intérpretes.

A través de este enorme títere articulado inspirado en mitos y leyendas, la compañía plantea una reflexión sobre la relación entre las personas y la tecnología y sobre el temor a que el factor humano sea suprimido por ella.