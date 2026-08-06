Sagunt a Escena recupera 'La ópera de los tres centavos' con Coque Malla como protagonista

'La Ópera De Los Tres Centavos', Con Coque Malla, En Sagunt A Escena - GVA

VALÈNCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 43ª edición de Sagunt a Escena programa este fin de semana la representación de 'La ópera de los tres centavos', con Coque Malla al frente del reparto, y la propuesta de danza contemporánea 'Públic', de la compañía valenciana Fil d'Arena.

Ambos espectáculos forman parte de la programación del festival organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Sagunto, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

De esta forma, el Teatro Romano acoge este sábado 'La ópera de los tres centavos', obra de Bertolt Brecht con música de Kurt Weill, en una versión dirigida por Mario Vega y con dirección musical de Miguel Malla.

Estrenada en Berlín en 1928, 'La ópera de los tres centavos' es una adaptación de 'La ópera de los mendigos', de John Gay. La obra plantea una reflexión sobre las relaciones entre poder, economía y desigualdad social a través de una trama ambientada en los márgenes de la sociedad urbana.

En esta nueva versión en castellano, la acción se traslada al Londres de entreguerras, hundido en la corrupción y la desigualdad. Un matadero abandonado se convierte en el escenario simbólico de una sociedad donde la vida humana se procesa como carne barata.

Coque Malla asume el papel protagonista de Mackie Navaja al frente de un elenco donde destaca en el equipo artístico el Premio Nacional de Teatro Juan Gómez-Cornejo, responsable del diseño de iluminación.

Danza contemporánea frente al mar

Ese mismo día, en la sección 'Off Romà', la compañía Fil d'Arena propone una travesía por el Pantalán que busca revelar la poesía oculta de la arqueología industrial del Puerto de Sagunto en contraste con la fachada marítima.

En su propuesta 'Públic', los bailarines y bailarinas establecen un diálogo sensible con el entorno para atravesarlo juntos a partir de la interacción de los cuerpos con el espacio público.

Al grupo lo acompaña una disyóquey que pincha música en directo y construye, en tiempo real, un espacio sonoro propio. Dos bailarinas llevarán altavoces móviles para amplificar y desplazar este paisaje sonoro, creando así una experiencia envolvente que se mueve con y entre la formación artística.