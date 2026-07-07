Sagunt presenta la novena edición de Fem(me) Dansa con ocho compañías de danza contemporánea y un taller

Presentación de FEM(ME) Dansa - AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sagunt ha presentado la novena edición del festival Fem(me) Dansa, una cita ya consolidada en la programación cultural del municipio que volverá a convertir la plaza de la Concordia de Puerto de Sagunto en un gran escenario al aire libre dedicado a la danza contemporánea del 24 al 26 de julio.

Durante la presentación se ha dado a conocer la programación de esta nueva edición, organizada por la Concejalía de Igualdad junto a la bailarina y coreógrafa saguntina, Ana Lola Cosín Torada, que reunirá a ocho compañías profesionales y un proyecto de mediación artística con el objetivo de acercar la danza a la ciudadanía y seguir visibilizando el talento de las mujeres en las artes escénicas.

La programación comienza el viernes 24 de julio, a las 20 horas, con la muestra del taller de creación 'Vaja dona!... Balla!', dirigido por Juana Varela, una propuesta participativa abierta a mujeres de cualquier edad con o sin experiencia en danza, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Tras esta inauguración actuarán Eva de Producciones Bucles, Carne de bronce de Cristina Reolid y Triade de Colectivo Glovo. La jornada del sábado 25 de julio comenzará con el espectáculo itinerante 'Invisibles', de Pepa Cases, que partirá desde el reloj de sol. A continuación, el público podrá disfrutar de 'Los minutos felices también mueren', de Marta Santacatalina, y 'Entonces, ¿quién entiende de esto?', de Irene de la Rosa y Rosa Sanz.

El festival concluirá el domingo 26 de julio con las representaciones de 'After the Drop', de Lucía Montes y Mado Dallery, y 'Llars invisibles', de Fil d'arena, una pieza que pone el foco en el desarraigo y el desplazamiento forzado a través del lenguaje del cuerpo, la voz y el movimiento.

Además de los espectáculos, el festival incorpora nuevamente una vertiente participativa con el taller de creación 'Vaja dona!... Balla!', que se desarrollará del 20 al 23 de julio y culminará con una muestra pública durante la inauguración del certamen.

Según se ha explicado en la presentación del festival, las 25 plazas iniciales ya se han ocupado, pero se va a trabajar para dar cabida al mayor número de personas posibles.

MIRADA FEMINISTA Y VALENCIANA

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre, sin necesidad de reserva previa. En la presentación del festival han participado el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la coorganizadora del Fem(me) Dansa y bailarina y coreógrafa local, Ana Lola Cosín.

El primer edil ha destacado que el Fem(me) Dansa "es un festival cultural, pero en el que se pretende acercar una mirada feminista necesaria para continuar alcanzando una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos". Asimismo, Moreno ha afirmado: "Recordemos que el Fem(me) Dansa es un espacio cultural en el que se da voz a las mujeres, tanto creadoras como intérpretes, para intentar demostrar el talento femenino que existe".

Por otro lado, Ana Lola Cosín ha resaltado: "Son todas profesionales de la Comuniad Valenciana, menos Colectivo Glovo, que vienen desde Galicia y Lucía Montes y Mado Dallery, que son de Madrid". En esa misma línea, ha añadido: "Desde el Fem(me) Dansa también queremos dar un espacio para visibilizar las obras de danza diseñadas en nuestra tierra".