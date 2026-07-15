Sagunto acoge las últimas pruebas selectivas de la 65º edición del Festival del Cante de las Minas

Archivo - Imagen de archivo del Festival Internacional del Cante de Las Minas, en Murcia. - FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS

VALENCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Sagunto será escenario, el próximo sábado, 18 de julio, de las últimas pruebas selectivas correspondientes a la 65º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas.

A partir de las 22.00 horas, el Centro Cívico Puerto de Sagunto se convertirá en el escenario donde varios participantes tendrán la oportunidad de demostrar su valía artística en las modalidades de cante, guitarra y baile.

Posteriormente, se decidirá quienes obtienen alguna de las codiciadas plazas para las semifinales del certamen murciano, las cuales se llevarán a cabo en La Unión del 5 al 7 de agosto, antes de la gran final que se realizará el 8 de agosto y en la que se entregarán la 'Lámpara Minera' (cante), el 'Bordón Minero' (toque), el 'Desplante' (baile masculino y femenino) y el trofeo 'Filón' (instrumentista flamenco).

La entrada para asistir a estas pruebas selectivas en Sagunto será gratuita hasta completar aforo.