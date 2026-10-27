Saint Etienne llevará su gira de despedida a la Sala Auditorio Roig Arena el 19 de marzo

La banda británica Saint Etienne - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda británica de indie Saint Etienne actuará en la Sala Auditorio Roig Arena de València el próximo 19 de marzo en el marco de su gira de despedida 'Farewell European Tour', ha anunciado la organización en un comunicado.

Formada en 1990 en Croydon por Bob Stanley y Pete Wiggs, Saint Etienne alcanzó el éxito con su primer sencillo 'Only Love Can Break Your Heart', una versión del tema de Neil Young que rápidamente se convirtió en un himno de las pistas de baile.

Poco después, Stanley y Wiggs incorporaron a la cantante Sarah Cracknell, que debutó con el grupo en el Nothing Can Stop Us (1991) y en el álbum Fox Base Alpha, publicado ese mismo año y nominado al Mercury Music Prize.

Su segundo álbum, 'So Tough', alcanzó el Top 10 de ventas y fue seguido por una extensa gira por Reino Unido. En 1994, Saint Etienne se convirtió en la primera banda retransmitida en directo desde el Festival de Glastonbury. A continuación llegaron giras por Europa, Estados Unidos, Japón y Australia.

Su álbum más reciente, 'International' (el decimotercero de su carrera), publicado en septiembre de 2025, fue recibido con entusiasmo por la crítica y devolvió al grupo al Top 10 británico. La banda ha afirmado que quiere retirarse estando en uno de sus mejores momentos y con un álbum que conecta con la melancolía hedonista y sofisticada de su dance-pop.

Las entradas para el concierto de Saint Etienne salen a la venta el 30 de octubre a las 10h en roigarena.com.