La Sala Auditorio Roig Arena acogerá el musical familiar 'Rudolph' el 26 de diciembre

Musical familiar 'Rudolph' - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Auditorio Roig Arena acogerá el 26 de diciembre una función del musical familiar 'Rudolph'. La representación, de carácter musical, abordará la historia de Rudolph, uno de los renos más emblemáticos de Papá Noel conocido especialmente por su nariz roja.

SINOPSIS DE 'RUDOLPH'

Todo el mundo sabe que, cada Nochebuena, Papá Noel vuela con su trineo repartiendo regalos a todos los niños. También sabe todo el mundo que, de ese trineo, tiran nueve renos y que uno de ellos tiene la nariz roja. Pero ¿conocemos la historia que hay detrás de ese reno con la nariz diferente al resto? Quien seguro la va a conocer es Rubén, nuestro protagonista. Es Nochebuena y está a punto de vivir la mayor aventura de su vida.

Rubén es un niño con una gran creatividad y que no logra encajar con sus compañeros de clase. De hecho, estos se burlan de él llamándole Rudolph, porque tiene pequitas rojas en su nariz. Pero es Nochebuena y la magia está a punto de ocurrir. Al sonar las notas del villancico de "Rudolph", Rubén se transforma en el famoso reno y aparece en el taller de Papá Noel. Deberá ayudarle a salvar la Navidad, aunque quizá también aprenda a salvarse a sí mismo.

La Compañía de Row presenta un musical navideño en el que comprobaremos que ser diferente al resto de personas no es un defecto, sino una virtud. Entra en el taller de Papá Noel, monta con nosotros en su trineo y descubre que podemos volar con nuestra imaginación. Un musical familiar muy navideño, lleno de villancicos reversionados y efectos visuales, como el vuelo del trineo que harán las delicias tanto de niños como de padres.

Las entradas para la obra de teatro 'Rudolph' ya están a la venta en la web roigarena.com, según ha informado la organización en un comunicado.