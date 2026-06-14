La sala Auditorio Roig Arena celebra el legado de la sala Arena Auditorium ante más de 1.000 personas

Homenaje musical a la sala valenciana Arena Auditorium en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sala Auditorio Roig Arena ha acogido este sábado un homenaje musical a la sala valenciana Arena Auditorium, con las actuaciones de Immaculate Fools, Comité Cisne, Glamour, Los Inhumanos y Neon Collective, además de las sesiones de los DJ Luis Bonías, José Coll y Karl Sound.

El evento, de más de seis horas de duración, reunió a más de 1.000 personas de distintas generaciones para celebrar el legado de un espacio que convirtió a València en una "parada imprescindible" de las grandes giras nacionales e internacionales durante las décadas de los 80 y 90.

El concierto arrancó alrededor de las 18.00 horas, con el 'show' especial '30 Hombres Solos', de Los Inhumanos. A continuación, tomaron el relevo los grupos valencianos Comité Cisne y Glamour, "referentes" de la escena local, según ha señalado la organización en un comunicado.

Posteriormente, fue el turno de los británicos Immaculate Fools, banda de pop-rock ochentero que gozó de "gran popularidad" en España a finales de los años 80 y principios de los 90.

A lo largo de la jornada, las actuaciones en directo se fueron alternando con las sesiones de los DJ Luis Bonías, José Coll y Karl Sound, al aportar "continuidad y dinamismo" a la velada. El broche final lo puso el espectáculo de los valencianos Neon Collective, que cerraron una cita "marcada por la nostalgia".