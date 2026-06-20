La sala Auditorio Roig Arena vibra con la nueva ola urbana en el NMF Live

NMF Live - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sala Auditorio del Roig Arena acogió anoche el Negrita Music Festival (NMF Live), una cita dedicada a la música urbana y el pop que ha reunido a varias de las voces emergentes más destacadas del panorama nacional, además de diversos DJ.

El evento arrancó alrededor de las ocho y media de la tarde con la actuación de Faenna, la rapera y compositora malagueña que se ha consolidado en los últimos años como una de las nuevas promesas del género en España, captando la atención del público con su estilo personal y letras directas, ha informado la organización en un comunicado.

Una hora más tarde fue el turno de Reality, nombre artístico de Gonzalo Fernández, un artista madrileño que ha logrado gran repercusión tras viralizarse con su tema 'Me lo pienso', y que continúa afianzando su posición dentro de la escena urbana.

El broche final lo puso Santa Salut, "una de las figuras más reconocidas del rap nacional actual", que desplegó sobre el escenario su característico sonido, donde se combinan el rap clásico con influencias de trap y electrónica, junto a letras cargadas de contenido social y reivindicativo.