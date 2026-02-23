Sala L'Horta apuesta por la risa y la crítica con una sátira sobre la política municipal de la compañía CRIT

Archivo - 'La Corporación' De CRIT Companyia De Teatre - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres alcaldes valencianos imaginarios apartan transitoriamente sus diferencias ideológicas para viajar juntos a Bruselas con el objetivo de poner solución a un problema que afecta a sus municipios. Lo que comienza como una misión de urgencia se convierte en una especie de road trip en el que emergen contradicciones, egos, miedos y, sobre todo, una humanidad que los personajes llevan bien escondida bajo sus cargos.

Esta es la premisa de partida de 'La Corporació', la sátira política que la compañía valenciana CRIT llevará el próximo sábado 28 de febrero a la Sala L'Horta, dentro del ciclo mensual dirigido al público adulto y joven.

Con texto de Daniel Tormo y dirección de Anna Marí, 'La Corporació' "ha concitado el éxito del público y la crítica desde su estreno por su capacidad para mostrar las facetas más humanas y contradictorias de los representantes políticos mediante diálogos ágiles que destilan un humor inteligente, con guiños a los tics lingüísticos de la política --el castellano, el valenciano, el inglés y la mezcla absurda de los tres-- y una escenografía minimalista que lo concentra todo en cuatro sillones de despacho y cuatro banderas", aseguran los responsables de la sala en un comunicado.

La obra --interpretada por Josep Valero, Panchi Vivó, Daniel Tormo y Anna Marí-- presenta a tres alcaldes de tres municipios imaginarios (Benitassona, la Xènia y la Vall dels Cantals) que se ven afectados por un acontecimiento inexplicable y de proporciones históricas que amenaza la supervivencia de sus pueblos.

Ante la magnitud del desastre, no les queda más remedio que ponerse de acuerdo y emprender juntos un viaje hasta Bruselas, donde la presidenta de la Comisión Europea los ha convocado.

Vicent Noguera (Partido Socialdemócrata), Arturo Febrer (Partido Conservador) y Emili Peris (coalición Encara Més Compromeses) son trasuntos reconocibles de los tres grandes colores de la política valenciana y española, pero La Corporació huye de la caricatura fácil.

La función "no pretende atacar ni absolver a nadie: propone, más bien, ponerse en la piel de quienes gobiernan los pueblos y preguntarse qué haríamos nosotros en su lugar".

LOCAL Y UNIVERSAL

"Es una comedia al mismo tiempo local y universal para hablar de nuestros representantes y de nuestra relación con ellos. Nos miramos en el espejo de nuestros propios alcaldes. Porque, ¿cómo haríamos nosotros su trabajo?; ¿qué decisiones tomaríamos en momentos de crisis?; ¿actuaríamos siempre correctamente, con sentido común?", comentan desde la compañía.

El objetivo, añaden, es "reír, emocionarse y ser críticos, pero sobre todo hacer justicia con toda esa gente que, muchas veces de forma desinteresada y desde el amor a su pueblo, participa en la política municipal".

Por otro lado, la Sala L'Horta reanudará su programación infantil el domingo 29 de febrero por la mañana con Pañuelos, una propuesta de danza-teatro multisensorial a cargo de la compañía Tarambana Teatro, un referente en artes escénicas para la infancia en España, con más de veinte años de trayectoria.

La pieza, que tiene 35 minutos de duración (y diez adicionales de interacción libre con la escenografía por parte del público), se ofrecerá en dos sesiones: a las 11 y a las 12:30 horas.

Concebido para bebés y niños de entre uno y seis años, este espectáculo propone un viaje a través de las estaciones del año a través de la mirada de una mariposa y un árbol de ramas coloridas y aromáticas. Los paisajes de la obra, que está dirigida por Eva Bedmar, se construyen con pañuelos: texturas suaves, colores cambiantes, formas que aparecen y desaparecen entre las manos.

La música en directo de Momo Cortés, los juegos de luces y los elementos táctiles crean un entorno de estimulación sensorial en el que cada niño puede moverse, tocar y descubrir a su propio ritmo.