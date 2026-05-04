La Sala L'Horta da vida a la historia de la activista africana Wangari Maathai con títeres y lenguaje plástico

Archivo - 'La Mama Dels Arbres' Es Una Pieza Escénica Creada Por La Compañía Catalana Fes-T'ho Com Vulguis - ENVIADA SALA L'HORTA - Archivo

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta presentará el próximo domingo, 10 de mayo, un espectáculo que acerca al público de primera infancia la historia de la activista africana Wangari Maathai (1940-2011), figura esencial en la historia de la lucha ecologista que fue reconocida en 2004 con el Premio Nobel de la Paz.

'La mama dels arbres' es una pieza escénica creada por la compañía catalana Fes-t'ho com vulguis inspirándose a su vez en el libro ilustrado Wangari i els arbres de la pau, en el que su autora, Jeanette Winter, cuenta cómo Wangari Maathai movilizó a multitud de comunidades de mujeres para reforestar su país con la plantación de 30 millones de árboles. La organización ambiental y social que creó Wangari, el Movimiento Cinturón Verde, se expandió por toda África y continúa activa en la actualidad.

Se trata de un espectáculo de títeres de gran formato, creados artesanalmente con una estética inspirada en los juguetes de madera y las muñecas de trapo. Los titiriteros tienen un doble papel: son manipuladores, pero también interactúan con el público en distintos momentos, expresando sentimientos o cantando, explican los responsables del espacio cultural en un comunicado.

La pieza prescinde de las palabras y construye la historia a través del lenguaje plástico: conocemos a una Wangari niña como personaje central, rodeada de naturaleza, animales, agua y vegetación. Un gran árbol, magnífico y lleno de vida y color, preside el escenario como el elemento escenográfico más importante: es la casa de los pájaros, las mariposas y un leopardo.

Al pie del árbol brota el agua, fuente de vida. Un pequeño paraíso que se pone en peligro cuando llega la codicia de quienes arrasan la tierra para su beneficio.

"Conocer es el primer paso para poder querer", comentan desde la compañía, fundada en 2008 por Xavi Basté y Nona Umbert. "El objetivo es que el público ame la naturaleza y desee cuidarla. La obra transita por emociones a veces contradictorias como la incertidumbre, la tristeza y la impotencia, pero que desembocan en un mensaje de esperanza", concluyen.