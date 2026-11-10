Sala Off Kids se transforma en un "frenético" hotel con más de diez disciplinas circenses y mucho humor

Hotel Bucarest - SALA OFF

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Off Kids de València recibe, los próximos días 14 y 15 de noviembre, 'Hotel Bucarest', un espectáculo de la compañía Total Circ, que llega de la mano de la Red de Teatros Alternativos para "convertir el escenario en un lugar donde nada sale como estaba previsto".

El Hotel Bucarest es un lugar donde la búsqueda de la perfección puede acabar en el mayor de los desastres. Tres botones, decididos a que todo funcione a la perfección, tendrán que enfrentarse a una sucesión de imprevistos y situaciones disparatadas que pondrán patas arriba la tranquilidad del establecimiento.

Con un "ritmo frenético, mucho humor y más de diez disciplinas circenses", 'Hotel Bucarest' propone "una experiencia llena de sorpresas, acrobacias y situaciones inesperadas", aseguran sus responsables.

Se trata, apuntan, de "un espectáculo visual y divertido que invita a dejarse llevar y que promete mantener en vilo al público de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores".

Como complemento al espectáculo, el domingo 15 de noviembre a las 11:00 h, Sala Off Kids propone un taller de iniciación a los malabares dirigido a niños y niñas a partir de 6 años.

A través de la construcción de sus propias pelotas de malabares, los participantes descubrirán esta disciplina circense mediante juegos y dinámicas participativas.