La Sala Russafa acoge esta semana danza teatro ecologista, poesía de Pessoa y un musical contemporáneo

Imagen 'Saudade' - SALA RUSSAFA

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de Sala Russafa para esta semana reúne tres estrenos en la Comunitat Valenciana, que abarcan el musical contemporáneo, la poesía de Fernando Pessoa y danza teatro para el público familiar con mensaje ecologista.

Dentro del XVI Ciclo de Compañías Nacionales, el 12 noviembre el músico y actor madrileño Nacho Vera ofrece el musical contemporáneo 'Antigua Novedad', una re-creación del mítico concierto que ofreció la banda homónima en el Teatro Ópera de Buenos Aires el 3 de julio de 1976, según ha explicado la sala en un comunicado.

Son momentos de cambios y el humor se alía con la música en vivo para vertebrar este espectáculo donde el intérprete va mutando de piel y cambiando de instrumento, dando espacio a los personajes secundarios y reivindicando que se vuelva protagonista aquello que casi nunca recibe atención.

PESSOA

Otra propuesta de este ciclo dedicado a lo que se cuece en la escena de todo el país llega desde Asturias. Del 13 al 15 de noviembre regresa La Westia Producciones, formación asturiana que la pasada temporada obtuvo el Premio del Público de Sala Russafa al Espectáculo Revelación por 'Ada Byron, la tejedora de números'. En esta ocasión estrenan en la Comunitat 'Saudade', un acercamiento a la figura del literato portugués Fernando Pessoa.

Ici Díaz firma y dirige esta pieza, galardón a la Mejor autoría en los Premios Oh! de 2026 y acreedora del Sello de Calidad Camino Escena Norte. Para la intérprete, directora de escena y dramaturga, este proyecto era la oportunidad de acercar al público a un autor cuya vida se conoce poco, pero que resulta clave a la hora de entender una obra marcada por la excentricidad, el existencialismo y el absurdo.

"Si en nuestro anterior espectáculo trabajamos con las Matemáticas, en esta ocasión hemos unido poesía y teatro en un montaje en el que hemos trabajado mucho el componente visual y sensorial", explica la autora y directora de escena.

Sobre el escenario se hallan dispuestas una serie de placas de metacrilato y, según cómo índice sobre ellas la luz, son traslucidas o actúan como un espejo, multiplicando a los intérpretes para generar esa sensación de multitud. Además, algunas proyecciones funcionan como soporte a la escenografía. Y la danza entra a bailar con la palabra en determinadas escenas, aumentando la sensación ingrávida de los momentos de enamoramiento que vivieron Pessoa y su pareja, Ofelia Queiroz.

Francisco Pardo, César Alonso, Isabel Marcos, Indira Landera y Xana del Mar encarnan esta propuesta con tres únicas funciones en Valencia, de viernes a domingo. Una obra que traslada al escenario la magia de la mente de Pessoa y que reivindica la poesía, la posibilidad de tener una y cien vidas, de liberarse de los límites para vivir otras realidades.

DANZA TEATRO

Además, el 14 y 15 de noviembre Violeta Borruel (Aragón) estrena en la Comunitat 'Blu Blu', una propuesta para público entre 4 y 12 años que une ciencia, danza, teatro y medioambiente.

Gracias a una imaginativa puesta en escena, los espectadores se sumergen en el mundo submarino para conocer la mayor fuente de oxígeno de la Tierra. Pero también toman conciencia del peligro que corre por culpa del calentamiento y la contaminación plástica.

Gracias a la colaboración de la compañía con la Universidad Complutense de Madrid y el CEIP Juan XXIII de Aragón, se difunde el conocimiento científico generado en la Facultad de Ciencias Geológicas, adaptando el discurso para que sea comprensible y capte el interés del público familiar.

Premio Artista Revelación 2023 por la Asociación de Empresas de las Artes Escénicas de Aragón, Violeta Borruel crea, dirige y representa un espectáculo lúdico y comprometido con el ecologismo, que lleva a los teatros la belleza y el perfecto (aunque frágil) engranaje de un ecosistema que, bajo el agua, suele pasar desapercibido.