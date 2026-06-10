Sala Russafa lleva el amor imposible de Romeo y Julieta a Israel y Palestina con el estreno de 'Khaled y Judith'

Imagen 'Khaled y Judith' (Acadèmia Escènica de València y Sala Russafa) - (ACADÈMIA ESCÈNICA DE VALÈNCIA Y SALA RUSSAFA)

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València arranca el XV Festival de Talleres de Teatro Clásico con una versión libre de "una de las piezas más universales de las artes escénicas": 'Romeo y Julieta'. Así, del 11 al 14 de junio puede verse 'Khaled y Judith', el amor imposible entre dos jóvenes en bandos opuestos durante la Guerra de los Seis Días entre Israel y Palestina en 1968.

El estreno absoluto de esta pieza firmada por Chema Cardeña, a partir del clásico Romeo y Julieta de William Shakespeare, sirve como declaración de intenciones de este festival.

"Quería abrir el corsé de los personajes para llevarlos a un contexto histórico totalmente diferente, pero donde también tiene sentido la oposición de dos familias frente al amor de sus hijos. En el siglo XVII, Shakespeare planteaba un conflicto de clase, prácticamente tribal. Pero nosotros hemos querido mostrar uno político, porque ella es judía mientras que él es palestino, dos pueblos enfrentados", explica el dramaturgo sobre el punto de partida de una pieza desarrollada en conjunto con el alumnado del Taller de Posgrado Interpretación de la Acadèmia Escènica de València, dirigido a alumnado con estudios previos en arte dramático y experiencia profesional.

En sesiones de preparación, el alumnado fue conociendo el contexto sociopolítico en el que se ambienta esta versión libre para ver su posible influencia en los personajes. Durante los cinco meses del taller, también se abordaron temas como interpretar textos en verso o trabajar la coralidad en la puesta en escena, ya que son once actores los que encarnan el montaje: Chuso Puig Gómez, Isabel Sánchez Jareño, Jorge Canyes, Lucía Mendoza Mohedano, Mar Belda Ferrer, Nina Muñoz Romero, Ramon Huerta, Rober Noguera Pascual, Sandra Guasp Sifre, Victoria Avinyó y el propio Zamit, que además de codirigir se incorpora al elenco.

Nuevos personajes y textos que mantienen el aire shakesperiano se han creado exprofeso para este montaje que cuenta con apoyos audiovisuales para situar también al público en los orígenes de un conflicto cuyas consecuencias se extienden hasta la actualidad. El vestuario recrea prendas habituales de finales de los 60 en Jerusalén.

También hay guiños a las que identifican la religión judía o el bando palestino, en el que algunos personajes se integran en el movimiento Peregrinos cuya revuelta frente a la invasión israelí acabó desencadenando una lucha armada en Intifadas.

"El segundo taller para profesionales que hicimos en Sala Russafa fue Romeo y Julieta. Nos apetecía abordar de nuevo esta historia, pero demostrando que es tan universal que puede encajar en cualquier contexto, ganar en connotaciones y seguir seduciendo al espectador por lo apasionado de una pareja que ha llegado a ser el símbolo del amor durante siglos", explica Cardeña sobre unos protagonistas que encarnan la pureza, el candor de los afectos más desprejuiciados.

Khaled y Judith, Romeo y Julieta, representan la idea de que el cariño puede anular cualquier diferencia, superar toda oposición. Pero la sociedad envenena su relación en una de las tragedias más famosas de la literatura dramática que regresa al teatro de Ruzafa con nuevos aires para inaugurar un festival que apuesta por la elasticidad de los clásicos, reivindicando la capacidad de transformarse sin perder su esencia en acercamientos novedosos, que actualizan la relación del público con obras que han marcado la historia de la dramaturgia.

La nueva edición del Festival de Talleres de Teatro Clásico de Sala Russafa, junto a 'Khaled y Judith', incluye el estreno absoluto de otras siete propuestas que tocan la literatura británica, española, rusa o alemana.

El alumnado de los seis grupos del 'Taller de Teatro para no profesionales' son los encargados de dar vida a las siguientes propuestas escénicas. El 17 y 18 de junio, Iria Márquez dirige 'La dama boba', de Lope de Vega, una comedia de enredo escrita en el siglo XVII. El 19 y 20 junio, Raquel Ortells dirige La importancia de llamarse Ernesto, una de las obras maestras de Óscar Wilde.

El 24 y 25 junio, el humor absurdo de Jardiel Poncela es protagonista en la versión de Cuatro corazones con freno y marcha atrás dirigida por José Zamit. El 26 y 27 junio, Iria Márquez dirige y adapta pieza de Bertol Bercht Terror y miseria del Tercer Reich, basada en testimonios reales.

El 01 y 02 julio podrá verse El Inspector General de Nikolai Gogol, dirigida por Raquel Ortells. Mientras que el 03 y 04 julio, con la versión de la comedia de Shakespeare Como gustéis bajo la dirección de José Zamit.

La danza también tiene su espacio en el festival. El día 28 de junio se presenta Un destello de luz, una pieza de danza contemporánea dirigida por Toni Aparisi e interpretada por el alumnado del Taller de Danza para no profesionales.

Así se completa el listado de estrenos de un festival donde piezas clave de autores que han marcado la literatura dramática toman nuevos aires, revisitados por el equipo docente de Sala Russafa con la colaboración del alumnado. Una serie de montajes que confirman la vigencia, la universalidad y la constante oportunidad de aprendizaje que representan los clásicos.