La Sala SGAE homenajeará al poeta y músico valenciano Marcos Neroy, fallecido en 2023

La Sala SGAE Centre Cultural acoge el acto Recordando a Marcos Neroy - SGAE

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala SGAE Centre Cultural de València acogerá el próximo lunes 30, a las 18 horas, el acto 'Recordando a Marcos Neroy. Nocturnos para traer su ausencia', con el que familiares y amigos del músico y poeta fallecido en 2023 desean evocar y abrazar su obra y su memoria.

Abrirá la sesión, con entrada libre, su hermana Katerina López Abad, tras lo que los dramaturgos y actores Marcos Spronton y Lola López leerán poemas del autor, avanza el espacio cultura.

Durante el homenaje, el compositor e intérprete Gilberto Aubán tocará al piano algunas de las canciones que preparaba junto a Marcos Neroy para el disco 'Nocturne to lost friends'.

Este álbum se registró a guitarra y voz en directo en 2020 y durante los años siguientes se fueron añadiendo el resto de los instrumentos. Se publicó en junio de 2025.

Marcos Neroy (seudónimo artístico de Vicente Marcos López Abad) nació en Valencia en 1983. Doctor en Literatura por la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), estudió Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrero de Valencia y un máster en Literatura Comparada en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

Escribió principalmente poesía, pero también prosa y teatro. Su trabajo se publicó en revistas nacionales e internacionales como Pen International Magazine, The Journal of Social Change o The Poetic Republic.

Con la Companyia Hongaresa de Teatre colaboró en las obras 'Encendidas' y 'Piedra y encrucijada'. Trabajó como profesor de español en la Universidad de Wisconsin-Madison e impartió clases de Literatura en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).