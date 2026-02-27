El Salón del Cómic de València acoge a jóvenes y estudiantes en su primera jornada

Salón del Cómic de València - FERIA VALENCIA

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic de València ha acogido este viernes a jóvenes y estudiantes en su primera jornada. Centros educativos llegados de distintos puntos de la Comunitat han convertido el Salón en "una auténtica aula, donde el cómic sirve de herramienta para el aprendizaje y la creatividad".

El público escolar ha disfrutado de una "intensa" programación diseñada especialment" para ellos, con encuentros con autores, talleres, charlas didácticas y actividades. La feria ha confirmado su compromiso con "el fomento de la lectura y la formación de los futuros lectores", según ha informado el Salón en un comunicado.

Asimismo, el centro ha asegurado que "en especial ha llamado la atención el nuevo espacio AU-K! que ha contado con la presencia de autores de la talla de Vicent Canut, con su famoso personaje AVNI, o Kay O'Neill y su sociedad de los dragones de té". También ha participado Raina Telgemeier, "superventas" en Estados Unidos, que acude para presentar su nueva novela gráfica 'El club de los dibujantes', escrita junto a Scott McCloud.

Además, han destacado 'Joc&Rol', que cuenta con el patrocinio del IVAJ y la Experiencia Carnet Jove, "uno de los espacios favoritos del público joven, con más de 600 puestos de juego en los que han podido disfrutar de partidas eternas, emocionantes torneos y descubrir o dar vida a nuevos prototipos de juegos de mesa y rol".

Al evento ha asistido la directora general del Libro, del Cómic y de la lectura, Mª José Gálvez; el director general de Cultura, Miquel Nadal; el director general del Institut Valencià de la Joventut, Vicent Ripoll; la directora gerente de la Associació de Professionals de la Il.lustració Valenciana (APIV); Miriam Dàries, jefa del Servicio de Participación y Cultura.

También han asistido el concejal Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno; el diputado de Cultura de la Diputació de València, Francisco Teruel; el presidente de l'Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), Pedro F. Medina y la directora general d'Emprenedoria i Internacionalització, Mónica Payá. Juntos han recorrido el Salón para conocer de primera mano las novedades y actividades que van a tener lugar durante todo el fin de semana.

DÍA DEL CÓMIC

La AEPV, a iniciativa del Ministerio de Cultura, han presentado el cartel oficial del Día del Cómic, realizado por Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic y Premio València de novela gráfica de la Institució Alfons el Magnànim, otorgado por la Diputación de València.

Según Sierra la idea nace de "jugar con el lenguaje del cómic y particularmente, con los bocadillos". Además, ha manifestado que quería "hacer un cartel que tuviera una segunda lectura y que, además, fuese simpático y tierno, para todos los públicos".

El Ministerio celebra el Día del Cómic cada 17 de marzo con el objetivo de reconocer el valor del cómic y su importancia en el contexto actual, así como su creatividad y calidad. Por ello, han elegido el Salón como marco para la presentación y así "celebrar el gran momento que vive el sector de las viñetas", han destacado.

A su vez, han indicado que la celebración de este día "pretende impulsar el sector del cómic y reconocer el papel de sus profesionales en la vida social y cultural de nuestro país".

EDITORIALES LOCALES

Durante este viernes y sábado, editoriales locales establecerán contacto en más de 100 reuniones agendadas con representantes internacionales de ocho países, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de negocio y acuerdos comerciales.

Por otra parte, la revisión de portafolios organizada en colaboración con APIV, permitirá que autores valencianos presenten su trabajo ante editores, impulsando la internacionalización y el reconocimiento del talento local dentro del sector del cómic y la literatura. Así, han reivindicado el evento se consolida como una plataforma "clave para la industria editorial valenciana".

El talento emergente es protagonista en el Salón del Cómic de València con la entrega de premios del Concurso Escolar de Cómic dedicado en esta convocatoria a la figura de Concepción Arenal, una iniciativa apoyada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que "acerca el cómic al aula como herramienta educativa y la trasmisión de valores positivos".

En la categoría de primaria, el ganador ha sido la clase de 6º de primaria del colegio CEIP Ballester Fandos de Valencia con la obra '¡No me rendiré!'. Mientras que en la categoría de ESO, el primer premio ha recaído en la obra 'La mujer del porvenir', de Silvia Pozo, alumna de 2º de la ESO del IES Miguel Hernández, con su profesor Carles Roca.