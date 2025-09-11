Salvador Navarro optará a la reelección de la CEV

Archivo - Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALENCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha anunciado este jueves que va a optar a la reelección en las próximas elecciones de la organización, que se celebrarán el 6 de noviembre.

Navarro, en un almuerzo con los medios, ha indicado asimismo que los presidentes provinciales Joaquín Pérez, de Alicante; Luis Martí, de Castellón; y Eva Blasco, de Valencia, van a optar también a la reelección de sus cargos.

Navarro, también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), preside la organización autonómica desde mayo de 2018. Anteriormente presidió la organización, todavía de ámbito provincial, desde 2011.