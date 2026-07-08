Salvan la vida a una niña de 12 años que se estaba ahogando en una piscina de Alcoi

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han salvado la vida a una niña de 12 años que se estaba ahogando en una piscina de Alcoi (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 19.20 horas se ha recibido un aviso alertando del suceso. Han sacado del agua a una niña de 12 años y le estaban haciendo masaje cardíaco.

El CICU, por su parte, ha movilizado una unidad del SAMU y a su llegada el equipo médico ha estabilizado a la niña y ha sido trasladada al Hospital de Alcoy con síntomas de ahogamiento.