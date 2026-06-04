San Juan del Hospital albergará tres conciertos de Ensemble Alfonsí, Al Tayr Ensemble y Capella de Ministrers

Ensemble Alfonsí - PUNICA GRANATUM

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Antigua de Valencia, Música, Historia y Arte (MHA) acogerá la sexta edición de Música Medieval en San Juan del Hospital en el que se ofrecerán tres conciertos a cargo del Ensemble Alfonsí, Al Tayr Ensemble y Capella de Ministrers que se celebrarán en la iglesia más antigua de la ciudad, los días 9, 11 y 12 de junio.

El ciclo, organizado por la Asociación Cultural Comes, "se consolida con unas propuestas en torno al medievo en las que se promueve y difunde la música histórica", destaca la organización en un comunicado.

San Juan del Hospital albergará el concierto del Ensemble Alfonsí que ofrecerá el programa Santa María: espejo de virtud que profundiza en la relación simbólica y espiritual entre la figura de la Virgen María y las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.

Para esta propuesta, la formación, integrada por intérpretes de referencia de la música antigua como Jota Martínez (percusiones, cítolas, laúdes, violas de rueda, canto y dirección), Eduard Navarro (laúd, guiterna, gaita, chirimía y xalomó) y César Carazo (canto y viola de brazo), tomará como eje el rico repertorio del cancionero medieval de Alfonso X el Sabio, el martes 9 junio a las 20.30h.

El concierto propondrá un recorrido que pone en diálogo algunas de las Cantigas de Santa María, compuestas en el siglo XIII, con las virtudes teologales: la fe, entendida como confianza absoluta en la intercesión divina; la esperanza, reflejada en los relatos de salvación y auxilio mariano; y la caridad, visible en los gestos de misericordia y amor que la Virgen dispensa a los fieles.

De este modo, la figura de Santa María se presenta como un auténtico "espejo de virtud", en el que el creyente medieval, y también el oyente contemporáneo, puede reconocerse e inspirarse.

Al Tayr Ensemble brindará El viaje de Abendino, tradiciones musicales de Europa y Oriente Próximo, un periplo musical que narra el éxodo de un judío sefardita desde su Granada natal hasta Constantinopla, fruto de la expulsión ordenada por los Reyes Católicos en el año 1492. Durante su viaje, entra en contacto con una pluralidad de realidades culturales, religiosas y musicales, no exentas de peligros, hasta su establecimiento definitivo.

El trío de intérpretes e investigadores especializados en Música Antigua y Etnomusicología, formado por Jon Wasserman (voz y cuerda pulsada), Olga Rodon (flautas) y Alberto Espinosa (percusión), incluirá en el programa la lectura de textos poéticos de autores sefarditas y documentos históricos, que enmarcan la narración y explican el desarrollo de los acontecimientos mediante composiciones renacentistas y medievales (tomadas del Cancionero de Palacio y del Codex Squarcialupi, entre otros), combinadas con canciones sefarditas, música clásica andalusí y piezas de tradición oral de los Balcanes y Anatolia, utilizando instrumentos históricos y tradicionales de las diferentes culturas del Mediterráneo en un concierto que tendrá lugar el jueves 11 junio a las 20.30h.

MÚSICAS EN FEMENINO

Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, clausurará el ciclo con el programa Revelaciones celestiales, músicas en femenino en torno a Hildegarda de Bingen en un concierto en el que la formación, un referente nacional e internacional en la música histórica, traza un itinerario espiritual y simbólico que combina música y pensamiento medieval, poniendo en valor la creatividad, la espiritualidad y el legado intelectual femenino.

La obra de la polímata alemana, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal y profetisa en la Edad Media, se amplía con un repertorio de piezas vinculadas al proyecto La Cité des Dames, inspirado en la obra de la filósofa, poeta humanista y escritora francesa Christine de Pizan, que plantea una simbólica ciudad de mujeres como espacio de pensamiento alternativo al discurso patriarcal.

Para este repertorio, Magraner (viola y viella) contará con la soprano Èlia Casanova, y los músicos Eduard Navarro (chirimías, laúd, cornamusa) y Robert Cases (arpa y cítola) que actuarán el viernes 12 a las 20.30h.

Como en años anteriores, a cada uno de los tres conciertos les precederá una presentación, a las 19.30h, y una charla con sus protagonistas, que intercambiarán impresiones y compartirán el trabajo artístico y los detalles del repertorio que abordarán posteriormente. El público podrá conversar y preguntar a los músicos, lo que supone que esta experiencia, un sello distintivo del ciclo, sea muy especial. Las entradas se pueden adquirir en la página web www.sanjuandelhospital.es y en taquilla.