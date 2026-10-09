Sánchez cita a Ausiàs March para felicitar el 9 d'Octubre a la Comunitat, "que se reconstruye y sabe a dónde quiere ir"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita reciente a la Comunitat Valenciana.- Víctor Fernández - Europa Press
VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a los valencianos y las valencianas por el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, citando al poeta Ausiàs March: "Veles e vents han mos desigs complir".
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Sánchez señala: "Veles e vents han mos desigs complir", escribió Ausiàs March hace seis siglos. Hoy esos vientos los empuja un pueblo que trabaja, que se reconstruye y que sabe a dónde quiere ir. Bon 9 d'octubre, valencians i valencianes".